GdA 2020, con la Sala Web di MYmovies si amplia la platea e si fa incontrare il pubblico

venerdì 28 agosto 2020 - Mostra di Venezia

Nell’anno in cui la Mostra di Venezia si prepara ad essere l’unico grande festival internazionale capace di svolgersi “in presenza” pur nel rispetto di tutte le norme sanitarie previste dal Governo, dalla Regione del Veneto e dalla Biennale di Venezia, le Giornate degli Autori accettano la sfida di proporsi anche con una “sala virtuale” destinata - grazie alla partnership con MYmovies e all’accordo con la Mostra - a tutto quel pubblico che ama scoprire il miglior cinema indipendente ma non può essere a Venezia o accedere alle sale di proiezione previste dal nostro programma.



Dal 4 settembre fino alla fine della Mostra, sabato 12 settembre, ogni giorno un film della selezione ufficiale o delle “Notti Veneziane” in collaborazione con Isola Edipo, sarà visibile sulla piattaforma dedicata di MYmovies con tutte le caratteristiche di una vera e propria serata al cinema.

Come abbiamo detto in questi mesi le difficoltà che affronta quest’anno tutta la Mostra vanno trasformate in opportunità e la collaborazione. Con MYmovies ci offre uno straordinario assist per ampliare la platea dei nostri film senza togliere valore alla sala e al festival come luogo dell’incontro e della scoperta di opere emozionanti e autori che cambiano la nostra idea di cinema. Non vogliamo film on demand ma vere sale in cui, sia pur virtualmente, incontriamo il nostro pubblico e ne sentiamo le reazioni, i commenti, il calore da condividere con registi, attori, creatori delle opere. Giorgio Gosetti, delegato delle GdA e Gaia Furrer, responsabile della selezione

Ed ecco una sintetica “mappa” delle storie e delle curiosità che ogni film della nostra selezione potranno suscitare negli spettatori di MYmovies.

9 film: 5 in concorso, 3 fuori concorso, 2 presentati nell’ambito della sezione “Notti Veneziane”.



In ordine di programmazione:



KITOBOY è un esordio sorprendente che ci ha commosso e divertito. È un romanzo di formazione tenero e ironico ambientato in un villaggio di cacciatori di balene nell’estremo lembo della Siberia di fronte all'Alaska. È un film che incarna alla perfezione lo spirito d’avventura delle GdA.



RESIDUE è l’esordio lirico e autobiografico di Merawi Gerima, figlio del celebre regista indipendente etiope Haile Gerima. Seguiamo la storia di un giovane studente di cinema che torna a casa per l’estate, a Washington DC, e trova un quartiere irriconoscibilmente gentrificato, in preda a una tensione tra bianchi e neri al limite del sostenibile. Mai come in questo momento storico e sociale questo film ci è sembrato a dir poco necessario.



PREPARATIONS TO BE… è il primo film che abbiamo selezionato. È il secondo lungometraggio della regista ungherese Lili Horvat. Sofisticato ed evocativo sin dal titolo, Preparations è un film sull’amore, sulla cristallizzazione dell’amore, sulle peregrinazioni mentali di una donna innamorata.



CONFERENCE è un film lucido, intelligente, coraggioso. È un film sulla paura ed il peccato, sull’elaborazione del lutto e la possibilità di redenzione, sulla memoria e l’oblio. Il regista russo, qui al suo quarto lungometraggio, ricostruisce in modo rigoroso una realtà (la rievocazione dell’ attacco terroristico al Teatro Dubrovka di Mosca) lasciando ampio spazio a ciò che non si vede, a ciò che sta nell’animo di un individuo.



ISOLA Elisa Fuksas scopre di avere un tumore maligno in pieno lockdown e fissa quindi un momento topico e grave della sua vita capitato nell’arco temporale più destabilizzante e coercitivo per l’Italia dal dopoguerra in poi. Ma il centro del film non è né il virus né la malattia. Il centro è lei con le sue paure, la voce e il volto onnipresenti ai limiti della sovraesposizione, gli squarci di Roma, la religione e la fede. Sincera fino al midollo, la regista si racconta e nel raccontarsi si salva.



MAMA è un esordio poetico e formalmente ineccepibile in cui la regista evoca l’estate dei suoi 12 anni in un villaggio rurale della Cina degli anni 90, l’estate in cui è morta la madre. E con questo film, per sua stessa ammissione, si riconcilia con quella ragazza di 12 anni e con la mamma che non ha potuto salutare.



SAMP Siamo particolarmente fieri di ospitare alle GdA, per la seconda volta, il nuovo lavoro cinematografico del duo Rezza&Mastrella (vincitori del Leone d’oro alla carriera alla Biennale Teatro). Samp è un film che rifugge ad ogni classificazione, è un film unico come unico è il percorso degli autori. È un film bizzarro, grottesco, geniale su un killer matricida che più uccide e più diventa umano.



SAINT NARCISSE è l’ultimo film di Bruce La Bruce, regista cult per il cinema LGBT internazionale e autore di casa alle GdA. Bruce La Bruce mette in scena in chiave ironica le sue ossessioni psicanalitiche, prende di petto il narcisismo maschile e dà vita ad una fiaba pansessuale nel Canada libertario degli anni Settanta.



AGALMA è il terzo e ultimo film italiano tra quelli proposti. La regista esordiente Doriana Monaco osserva l’infinita fabbrica del Museo Archeologico di Napoli e mette in scena la ‘vita’ di statue antiche (ad alcune delle quali danno voce Fabrizio Gifuni e Sonia Bergamasco) e la vita di quadri, parti di monumenti e ambienti, iscrizioni murarie, vasi, anfore, oggetti. Tutto è osservato e narrato compresi i momenti di trasporto di reperti da restaurare o esporre, le fasi di allestimenti, i dialoghi fra restauratori, bibliotecari, studiosi, visitatori.