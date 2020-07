ShorTS 2020, tutti i vincitori della 21esima edizione del Festival

Premio SNCCI

(Giuria composta da Paola Casella, Adriano De Grandis e Sergio Sozzo)



Miglior lungometraggio votato dalla giuria del SNCCI:

- Los fantasmas di Sebastiàn Lojo (Guatemala, Argentina 2020)

Motivazione: “Per la maniera in cui Città del Guatemala si insinua tra le immagini donandoci la percezione tangibile di un’inquietudine sospesa che si muove tra le ombre, gli angoli e i tetti della capitale. Fantasmi quanto mai pulsanti e persistenti di un blues metropolitano che piano piano si svela in realtà come uno spiritual di ascensione, in una coda libera che apre il cuore e lo sguardo al di là della notte e dell'asfalto.”



Menzione speciale a:

- The Trouble with Nature di Illum Jacobi (Danimarca, Francia 2020)

Motivazione: “Per la capacità di raccontare in chiave sottilmente ironica il divario fra Natura e Cultura attraverso il contrasto fra due figure simboliche: il filosofo Edmund Burke, algido e ossessionato dalla ricerca del Sublime, e la sua domestica, un’indigena di umili origini ma di grande capacità di vivere in armonia con ciò che la circonda. Per il modo garbato e sagace di trattare argomenti di grande attualità: la disparità sociale ed etnica fra individui e classi, il rapporto fra uomo e ambiente, ma anche quello fra maschile e femminile, fra pensiero razionale e istintiva spiritualità.”



Premio MYmovies - Miglior lungometraggio votato dal pubblico online

- The Trouble with Nature di Illum Jacobi (Danimarca, Francia 2020)





SEZIONE SHORTER KIDS’N’TEENS



Premio Shorter Kids - Miglior cortometraggio Kids:

- All in Good Time di Bonnie Dempsey (Irlanda, 2018)



Premio Shorter Teens - Miglior cortometraggio Teens:

- Rain di Piotr Milczarek (Polonia, 2019)





PREMIO CINEMA DEL PRESENTE

- Saverio Costanzo



PREMIO PROSPETTIVA

- Giulio Pranno