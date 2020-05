Little Fires Everywhere, l'incendio che scioglie l'ipocrisia di un mondo apparentemente perfetto

venerdì 22 maggio 2020 - prime video

Shaker Heights è un sobborgo alle porte di Cleveland che è anche l’esatta fotocopia del tipico quartiere residenziale dell’immaginario tradizionale americano: tra tutte le abitanti, la “reginetta” dei dintorni è Elena Richardson, apparentemente perfetta ma, allo stesso tempo, abbondantemente oltre la definizione canonica di “ossessivo-compulsiva”.



Sposata da anni con Bill, noto avvocato rampante, nonché madre di quattro figli, Elena è da poco entrata in contatto con Mia Warren, l’artista a cui ha affittato la casa in cui lei e la figlia, una teenager di nome Pearl, sono andate a vivere. Con un affitto in ballo, le due donne finiscono per frequentarsi e legare, facendo entrare in contatto anche i propri figli, sicché Pearl diventa subito amica dei quattro giovani Richardson e stabilisce quasi con ognuno di loro un rapporto peculiare: viene colpita dalla diligenza e dall’affidabilità di Lexie, ha una cotta per Trip ed è oggetto delle attenzioni di Moody, che si prende una cotta per lei.



La situazione diventa ancora più intricata quando Mia, preoccupata per Pearl a causa della crescente influenza dei Richardson su di lei, accetta la proposta di Elena di andare a lavorare proprio dai Richardson come donna delle pulizie: l’artista dice di sì esclusivamente per tenere d’occhio la figlia e premurarsi che non subisca troppo l’influenza della famiglia di Elena ma finisce per conoscere Izzy, la “pecora nera” di casa Richardson, con cui finisce per fare amicizia.



Scritta da Liz Tigelaar (già prima firma di Casual), Little Fires Everywhere è l'adattamento per lo schermo di una storia ideata da Celeste Ng, autrice del romanzo omonimo del 2017 che è diventato in brevissimo tempo un caso editoriale, mietendo consensi un po’ ovunque.



"Quando ho letto il libro ho pensato che fosse perfetto per una miniserie perché ha un finale molto chiuso e inoltre Kerry Washington era in cima alla lista di persone con cui avrei voluto lavorare". Reese Witherspoon

Siamo di fronte a un dramma in parte familiare e in parte sociale che funziona da lente d’ingrandimento sulle contraddizioni interne del mondo piccolo-borghese statunitense, sui conflitti interiori delle famiglie che sembrano avere tutto e, soprattutto, sui rapporti umani in un particolare angolo di mondo dove l’apparenza e la sostanza non solo possono anche essere incredibilmente distanti ma, anzi, mostrarsi migliori di come si è in realtà è un costume consolidato. In pratica, uno sguardo introspettivo alla base del concetto di rispettabilità più squisitamente americano.



Nel cast, decisamente uno dei punti di forza di questa serie tv ad alto potenziale, troviamo naturalmente Reese Witherspoon – certamente il nome di cartello, con all’attivo più di trenta film e una rinascita recentissima grazie a diversi ruoli in serie tv tanto note quanto amate – e Kerry Washington (la ex protagonista di Scandal) nei panni dei personaggi principali mentre invece il primo attore maschile è Joshua Jackson, l’ex Pacey di Dawson’s Creek che in tantissimi ricordano anche per Fringe. Completano il parco attori anche: Rosemarie DeWitt, Jade Pettyjohn, Lexi Underwood, Megan Stott, Gavin Lewis e Jordan Elsass.