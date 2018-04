A Quiet Place sconfigge Rampage e torna 1° al box office USA

lunedì 23 aprile 2018 - Box Office

A Quiet Place - Un posto tranquillo (guarda la video recensione) riesce nell'impresa di tornare al primo posto della classifica USA con 22 milioni di dollari, sufficienti per riscavalcare Rampage - Furia animale (guarda la video recensione), che si ferma a 21. L'horror è già arrivato a 132 milioni di dollari sul mercato interno, un dato pari a quello di Split e The Conjuring, due tra le opere horror di maggiore successo degli ultimi anni. La previsione è di raggiungere quota 200 milioni, dieci volte più del costo di produzione. A livello mondiale il film ha già superato i 200 milioni e deve ancora esordire in Francia, Cina e Giappone (qui vedranno il film a settembre).



Rampage - Furia animale arriva a 66 milioni, un dato non certo esaltante ma ampiamente compensato dai mercati esteri: il film ha superato i 100 milioni in Cina e va abbastanza bene in Corea del Sud, UK e Messico, dove ha superato i 10 milioni. L'incasso globale è di 216 milioni e dovrebbe arrivare almeno a 300 milioni.



Partenza devole per I Feel Pretty che apre con 16,2 milioni, davanti al sorprendente Super Troopers 2 che ottiene quasi 15 milioni di dollari, tre volte quanto stimato dagli analisti.

Ready Player One (guarda la video recensione) continua la sua corsa arrivando a 521 milioni a livello globale: il film di Spielberg è ad appena 10 milioni da Detective Chinatown 2, attuale numero tre del mondo e dovrebbe superarlo entro la fine della settimana. Andrea Chirichelli

Il target finale è di circa 550 milioni, ma potrebbe puntare anche ai 600 (il che significherebbe superare anche Operation Red Sea, film cinese clamorosamente al secondo posto assoluto della classifica degli incassi 2018).



Black Panther (guarda la video recensione) continua a macinare incassi e arriva a ben 680 milioni negli Usa e 1,324 milioni di dollari a livello mondiale.

Mancano solo quattro giorni (negli USA, per noi l'attesa sarà più breve) all'arrivo di Avengers: Infinity War (in Italia esce il 25 aprile) nelle sale di tutto il mondo. C'è profumo di record, soprattutto negli USA e ovviamente monitoreremo giorno per giorno i risultati di quello che potrebbe essere il film più importante, almeno sul fronte commerciale, di questo 2018.