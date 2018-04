Mud, il film stasera in tv su Raimovie

venerdì 13 aprile 2018 - Televisione

Due quattordicenni (Ellis e Neckbone) che vivono sulle rive del Mississippi, scoprono un giorno su un'isola, Mud, un uomo che cerca di sfuggire da chi lo sta cercando per ucciderlo. Mud è da sempre perdutamente innamorato di Juniper che ora vive nella zona e con la quale spera di fuggire. L'unica sua speranza è quella di riuscire a far scendere, dai rami di un albero, una barca per poi fuggire con la donna. I ragazzi decidono di aiutarlo, correndo non pochi rischi.

Il film di Jeff Nichols è sostenuto dall'interpretazione del giovane Tye Sheridan che, avendo superato il non facile test del malickiano The Tree of Life, si dimostra in grado di offrire al suo personaggio tutto il dolore e la fatica che costa confrontarsi con un mondo di adulti che non è mai aderente all'immagine che vorrebbe dare di sé. MYmovies.it

Interpretato anche da Matthew McConaughey e Reese Witherspoon, Mud andrà in onda stasera alle 21:10 su Raimovie.