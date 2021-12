La Crociata, il trailer italiano del film di Louis Garrel

lunedì 6 dicembre 2021 - Trailer

Abel e Marianne, bobo parigini, scoprono che il figlio ha venduto di nascosto i loro oggetti più preziosi. Una collezione di orologi vintage, un abito di Dior, dei libri antichi, anelli, cappotti, gemelli sono serviti a finanziare il domani del mondo. Joseph, tredici anni e un'anima militante, ha deciso di salvare il pianeta. Genitori moderni e comprensivi, Abel e Marianne si dispongono al dialogo. Abel non andrà oltre la raccolta differenziata, Marianne seguirà il sogno del figlio fino in Africa.



Per ora, i ragazzi manifestano. Non fanno che manifestare. Nel film, l’idea è che non si limitino a manifestare, ma passino all’azione, vadano fino in fondo. Che discutano della fattibilità, studiando il rapporto benefici/rischi, trovino finanziamenti; in sintesi, che agiscano. Il regista Louis Garrel

La crociata - di cui vediamo il trailer italiano in esclusiva su MYmovies - è una piccola boccata d'ossigeno che celebra il pianeta e il cinema dell'infanzia. Louis Garrel, qui nei panni di regista e attore, usa i toni della commedia per parlare di qualcosa di molto importante. E che riguarda tutti: la salvaguardia del nostro pianeta e degli strumenti che abbiamo per sopravvivere.



Il film La crociata, diretto da Louis Garrel, è distribuito da Movies Inspired e uscirà al cinema mercoledì 5 gennaio.