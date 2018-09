In viaggio con Adele, il teaser poster del film

giovedì 27 settembre 2018 - Poster

Adele, una ragazza venticinquenne con la sindrome di Asperger, non ha mai conosciuto suo padre e vive da sempre sotto l'ala protettiva della mamma Margherita. Tutto cambia quando la sua esistenza viene stravolta proprio dalla morte improvvisa di quest'ultima. Abbandonata da tutti i parenti, che non hanno nessuna intenzione di prendersene cura, Adele incontrerà Aldo, un vecchio attore sessantacinquenne, arrivato in Puglia proprio per dare un ultimo saluto a Margherita. Aldo scoprirà di essere il padre di Adele e avrà il compito - oltre di accompagnarla dalla nonna materna - di dirle la verità. Inizia così un viaggio in una Puglia inospitale dove due perfetti sconosciuti, molto diversi fra loro, trasformeranno una relazione improbabile in qualcosa di unico e indimenticabile, assomigliando poco a poco a quello che non hanno mai pensato di poter essere insieme: un padre e una figlia.

Cosa succede quando Aldo Leoni, noto attore teatrale, ipocondriaco e dal pessimo carattere, scopre di avere una figlia trentenne, per di più fuori di testa? Le permetterà di entrare nella sua vita o resterà il misantropo di sempre? MYmovies.it

Diretto da Alessandro Capitani, In viaggio con Adele - di cui presentiamo in anteprima il teaser poster - sarà al cinema dal prossimo 18 ottobre. Nel cast, tra gli altri, troviamo Sara Serraiocco, Alessandro Haber, Isabella Ferrari e Patrice Leconte.