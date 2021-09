Quel mostro di suocera

Recensione di Marzia Gandolfi

 di Marzia Gandolfi

Charlie, una precaria dallo sguardo latino e dai fianchi forti, incontra davanti all'oceano l'uomo dei suoi sogni, Kevin: bello, biondo, ricco e naturalmente vincente. L'esageratamente fantastico Kevin Fields vuole lei e soltanto lei, Charlie ricambia e direbbe sì se non fosse per quel dettaglio "mostruoso" che alcuni chiamano suocera. Viola è la "mammina cara" di Kevin, conduttrice televisiva appena licenziata con la licenza di "abbattere" la nuora. Due settimane al matrimonio ed è scontro fra titani: la suocera attacca ma la nuora si difende. Saranno fiori d'arancio? Quello che sicuramente sarà è il successo di questa commedia di Robert Luketic che racconta il conflitto domiciliare più antico del mondo, esorcizzato in un mare di risate. Risate a volontà che nascondono una riflessione e un suggerimento prezioso per le mamme e per le mogli (future) dello sposo, specialmente se italiane: lasciate fuori lo sposo dalla guerra. Il risultato sarà un figlio e un marito più sereno perché ignaro, come quello interpretato da Michael Vartan, di un conflitto al femminile che davvero non ha ragione di esistere. Una questione tra donne, belle e strateghe come la nuora Jennifer Lopez e la suocera Jane Fonda. Superlativa e bellissima madre dello sposo, Jane Fonda "strappa" il bouquet alla pur deliziosa nuora latina, indossando il bianco magnificamente e perfidamente meglio di lei il giorno delle nozze. Tutto da ridere e da vedere. Con la suocera. 

Sei d'accordo con Marzia Gandolfi?



79%

21% Scrivi a Marzia Gandolfi Convalida la tua preferenza

Inserisci qui la tua email:

La tua preferenza è stata registrata. Grazie.

Chiudi

Chiudi Ti abbiamo appena inviato una email. Apri il messaggio e fai click sul link per convalidare il tuo voto. Attenzione. L'invio non è andato a buon fine.