Ella Enchanted - Il magico mondo di Ella

La storia di Ella, una giovane donna che al momento della nascita viene insignita da una fata chiamata Lucinda del "voto" dell'obbedienza, per questo motivo Ella non rifiuta nessun comando e viene sfruttata da tutti... Innocua favoletta capace di suscitare più di un occasionale sorriso, Il magico mondo di Ella dà una salutare rinfrescata al genere "favole per ragazzi" e si inserisce a pieno merito tra le pellicole più riuscite in un genere che sta purtroppo lasciando sempre più spazio a produzioni stupide, volgari e fracassone. Del film colpisce l'accuratezza tecnica e la cura per i particolari: fotografia, costumi e scenografie sono davvero ben realizzati e meritano più di un complimento. Il cast, su cui svetta l'ex stellina del cinema per famiglie, ora passata a film di maggiore spessore come Brokeback Mountain, Anne Hathaway, è simpatico e funzionale alla storia, una moderna versione della bella addormentata nel bosco che fa il verso a tutte le fiabe antiche e non, che non passano mai di moda. Semplice ma non banale. 

