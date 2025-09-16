A Storm Foretold, un docufilm di rottura che smaschera i meccanismi della politica americana

La retorica vuota, l’antiglobalismo, i riferimenti alla religione, il revanscismo, la nostalgia selettiva: lo spettatore avverte la costante tensione fra quello che Stone dichiara (curioso l’aneddoto sulla passione di Trump per Viale del tramonto) e quello che il suo operato suggerisce; fra il volto pubblico carismatico e la solitudine del potere, fra l’illusione del controllo e il caos che si prepara lontano dal palcoscenico ufficiale.



Sospeso tra osservazione partecipativa e documentazione militante, A Storm Foretold è un film che tocca alcuni dei grandi temi della nostra epoca: il rapporto tra responsabilità individuale e collettiva, il confine tra ciò che si vede e ciò che si tace, il bisogno di consenso a tutti i costi.



E lascia lo spettatore con una domanda ancora senza risposta: quali tempeste abbiamo permesso che si formassero e quali ancora siamo troppo deboli per fermare?