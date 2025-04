Il cassetto segreto, online su MYmovies il film di Costanza Quatriglio candidato ai David di Donatello

martedì 15 aprile 2025 - mymoviesone

Nominato come Miglior Documentario ai David di Donatello 2025, Il cassetto segreto è tra i 10 film di Costanza Quatriglio disponibili in streaming su MYmovies ONE.



Nel film - che rimarrà disponibile fino alla mezzanotte di domani, 16 aprile - Quatriglio si confronta, con la giusta distanza temporale, con gli archivi lasciati dal padre Giuseppe, intellettuale di vaglia e firma storica del Giornale di Sicilia.



«La scoperta di oltre 60.000 negativi fotografici scattati da mio padre dal 1947 in poi, decine di bobine 8mm e centinaia di ore di registrazioni sonore, mi ha fatto comprendere che avevo la possibilità straordinaria di realizzare un film che ponesse al centro un intreccio di vicende e vite vissute che riverberano nella storia di noi tutti. Così la casa dove sono cresciuta è divenuta il set per un racconto personale e articolato che si dipana dalle sue mura per abbracciare la Sicilia, l’Europa e il mondo, in un secolo di storia.». la regista Costanza Quatriglio

IL FILM: La Sicilia, il mondo, una casa, una biblioteca. Nel gennaio 2022 Costanza Quatriglio torna nella casa dov’è cresciuta, chiusa da tempo, e apre le porte ad archivisti e bibliotecari per donare alla Regione Siciliana l’universo di conoscenza appartenuto al padre giornalista. È la biblioteca e l’archivio di Giuseppe Quatriglio, firma storica del Giornale di Sicilia e di altre importanti testate, scrittore, saggista e amico di uomini di cultura del Novecento. Comincia così un viaggio sentimentale attraverso fotografie, bobine 8mm, registrazioni sonore realizzate dal padre dagli anni ‘40 in poi in Europa e nel mondo, e le riprese effettuate dalla regista tra il 2010 e il 2011 con lui quasi novantenne. La memoria personale e la memoria collettiva si mescolano in un fitto dialogo tra presenza e assenza. Palermo e la Sicilia, con la loro storia e la loro cultura, sono il punto di osservazione del mondo da cui tutto parte e a cui tutto torna.