Splendor 14, quei perfetti sconosciuti che ci rispecchiano nei film

domenica 24 dicembre 2017 - Splendor

Ospiti di questa puntata prenatalizia sono: il regista e sceneggiatore Paolo Genovese, gli attori Dario Bandiera, Giorgio Marchesi e Ninni Bruschetta, la scrittrice Fiamma Satta e, ancora, ospite musicale è Wrongonyou. Perfetti sconosciuti (guarda la video recensione) e The Place hanno un filo rosso che li lega a dire del regista Paolo Genovese; mentre il primo racconta di quanto poco conosciamo chi ci sta intorno, il secondo più recente svela quello che siamo disposti a fare per ottenere quello che vogliamo. "Costringerci a giudicarci è molto interessante - ha detto il regista -. Soprattutto in un momento in cui siamo molto giudicanti". Genovese ha lavorato per tutti i suoi film con alcuni degli attori italiani più apprezzati: "Non è facile dirigere attori così dotati. Devi avere le idee molto chiare perché giustamente ti mettono in crisi. Il mio modo di raccontare storie è tutto incentrato sui personaggi. Il massimo di concentrazione è sulle parole".

Attore e showman Dario Bandiera fa parte del cast del film di Massimo Boldi, Natale da chef (nelle sale in questi giorni). "Nella recitazione ogni regione ha i suoi riferimenti comici: Totò e Troisi per la Campania, per la Toscana Benigni e così via, io - ha svelato Bandiera - ho cercato di fare a modo mio, di non imitare nessuno".

Giorgio Marchesi è il protagonista di Sorelle, serie televisiva scritta da Ivan Cotroneo: "un giallo che mi era stato chiesto di fare perché prima mi ero sempre cimentato nell'interpretare personaggi positivi. La verità è che al cinema sei molto amato se sei cattivo, in televisione invece lo spettatore ci rimane male. Credo che la recitazione stia cambiando: c'è oggi in giro un metodo più naturale e la preparazione teatrale fa la grande differenza".