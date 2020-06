Turisti curiosi con Bob e Mack, dal 24 luglio su Disney+

venerdì 19 giugno 2020 - News

Un'avventura in giro per il mondo con il corrispondente di ABC News, Bob Woodruff e suo figlio. Lo show in sei episodi di National Geographic segue i due protagonisti in un viaggio epico tra luoghi inaspettati e regioni spesso conosciute per i loro conflitti, alle prese con escursioni, immersioni e parapendio in alcuni dei luoghi più belli e sorprendenti nel pianeta. Ex corrispondente di guerra, gravemente ferito da una bomba esplosa in strada mentre era inviato in Iraq nel 2006, Bob Woodruff ha sempre fatto in modo che i suoi figli non crescessero spaventati da quello che gli è accaduto. Bob ha visto e vissuto il lato peggiore di questi luoghi, ora con Mack esplora quello più bello. In questo viaggio, gli spettatori condivideranno con i Woodruff i momenti più forti e toccanti che li porteranno a cambiare prospettiva - non solo su persone e luoghi, ma anche sul loro rapporto padre- figlio.



La serie Turisti curiosi con Bob e Mack arriva su Disney+ il 24 luglio.