Torna Cinevillage Villa Lazzaroni: due mesi di cinema e cultura nel VII Municipio

Dal 6 luglio al 6 settembre la terza edizione dell'arena estiva organizzata da AGIS Lazio. In programma grandi film, ospiti d'eccezione e gli incontri di "Libri & Spritz".
La magia del grande schermo torna ad accendersi sotto il cielo di Roma. Da lunedì 6 luglio a domenica 6 settembre prende il via la terza edizione di Cinevillage Villa Lazzaroni, l'arena cinematografica estiva organizzata da AGIS Lazio, ormai divenuta un appuntamento atteso e riconosciuto nel panorama culturale dell'estate romana.
Per due mesi, il parco di Villa Lazzaroni si trasformerà ogni sera in un luogo di incontro e condivisione, dove vivere il cinema all'aperto attraverso una programmazione che spazia tra le migliori produzioni italiane, europee e internazionali, tra grandi autori, film premiati e titoli capaci di raccontare il nostro tempo.
Anche quest'anno l'arena aderisce alla campagna del Ministero della Cultura Cinema Revolution, consentendo al pubblico di assistere alle proiezioni dei film italiani ed europei al prezzo speciale di 3,50 euro, con l'obiettivo di rendere il cinema sempre più accessibile e favorire la partecipazione di un pubblico ampio e trasversale.
Accanto alle proiezioni, torna uno degli elementi distintivi del Cinevillage: gli incontri con i protagonisti del cinema italiano, curati da Franco Montini e Massimo Righetti, che offriranno al pubblico l'opportunità di dialogare con registi, interpreti e autori.
Il cartellone si aprirà lunedì 6 luglio con l'incontro con Rocco Siffredi, Alexia Cozzi e Shaen Barletta in occasione della proiezione di Blue, il film di Eleonora Puglia. Il giorno successivo, martedì 7 luglio, sarà ospite dell'arena Paolo Virzì, che incontrerà il pubblico prima della proiezione del suo nuovo film Cinque secondi. Giovedì 9 luglio sarà la volta di Daniele Vicari, presente per Ammazzare stanca - Autobiografia di un assassino. Lunedì 13 luglio il pubblico potrà dialogare con Monica Guerritore, che presenterà il suo Anna, mentre venerdì 17 luglio arriverà a Villa Lazzaroni Rocco Papaleo per accompagnare la proiezione de Il bene comune. A chiudere questo primo ciclo di appuntamenti, lunedì 20 luglio, sarà Barbara Ronchi, ospite dell'arena in occasione di Elisa di Leonardo Di Costanzo.
La programmazione delle prime settimane promette inoltre grande varietà di linguaggi e di sguardi, alternando il cinema d'autore italiano alle produzioni internazionali più attese. In cartellone figurano, tra gli altri, Le città di pianura di Francesco Sossai, Tre ciotole di Isabel Coixet, La grazia di Paolo Sorrentino, il documentario Giulio Regeni - Tutto il male del mondo di Simone Manetti, Hamnet di Chloé Zhao, Cime tempestose di Emerald Fennell, Un semplice incidente di Jafar Panahi e il kolossal fantascientifico L'ultima missione: Project Hail Mary.