Visioni dal Mondo 2025 è in streaming su MYmovies ONE con una selezione di docufilm in prima italiana

mercoledì 10 settembre 2025 - News

L’11° Festival Internazionale Visioni dal Mondo inizia l’11 settembre con un tema che, come ogni anno, è già un programma: “Un passo in più”. Dall’11 al 14 settembre Milano sarà la capitale del Cinema del Reale e per chi non potrà essere presente in città, una selezione di film documentari sarà visibile dall’11 al 21 settembre su MYmovies ONE. Al più votato dal pubblico verrà assegnato il premio MYmovies.



VAI AL PROGRAMMA COMPLETO

“Un passo in più” è il tema di quest’anno. Un piccolo sforzo che ognuno di noi può fare per non appiattirsi su posizioni scontate e subite, che non aprono nessun reale dialogo con tutti i gravi problemi che affliggono oggi il nostro mondo.



Un tentativo di ritrovare la capacità di indignarsi ancora per singole storie a cui la cronaca quotidiana, purtroppo, ci ha abituato. Storie di persone, vittime o protagoniste, di un periodo difficile da affrontare sempre con uno sguardo al futuro dell’umanità che deve trovare sempre, malgrado tutto, un motivo di speranza.



Tra le anteprime in streaming su MYmovies, ne indichiamo solo alcune, come esempio di cosa abbiamo inteso per fare il nostro piccolo passo in più.