Visioni dal Mondo 2025 è in streaming su MYmovies ONE con una selezione di docufilm in prima italiana

Disponibile dall’11 al 21 settembre una selezione di film documentari in arrivo dall’undicesima edizione della rassegna dedicata al Cinema del Reale. SCOPRI I FILM »
di Maurizio Nichetti, Direttore Artistico Visioni dal Mondo
L’11° Festival Internazionale Visioni dal Mondo inizia l’11 settembre con un tema che, come ogni anno, è già un programma: “Un passo in più”. Dall’11 al 14 settembre Milano sarà la capitale del Cinema del Reale e per chi non potrà essere presente in città, una selezione di film documentari sarà visibile dall’11 al 21 settembre su MYmovies ONE. Al più votato dal pubblico verrà assegnato il premio MYmovies.
VAI AL PROGRAMMA COMPLETO
“Un passo in più” è il tema di quest’anno. Un piccolo sforzo che ognuno di noi può fare per non appiattirsi su posizioni scontate e subite, che non aprono nessun reale dialogo con tutti i gravi problemi che affliggono oggi il nostro mondo.
Un tentativo di ritrovare la capacità di indignarsi ancora per singole storie a cui la cronaca quotidiana, purtroppo, ci ha abituato. Storie di persone, vittime o protagoniste, di un periodo difficile da affrontare sempre con uno sguardo al futuro dell’umanità che deve trovare sempre, malgrado tutto, un motivo di speranza.
Tra le anteprime in streaming su MYmovies, ne indichiamo solo alcune, come esempio di cosa abbiamo inteso per fare il nostro piccolo passo in più.
Le guerre non sono combattute solo al fronte. C’è chi difende la propria indipendenza anche solo cercando di conservare la propria libertà intellettuale. È il caso raccontato nel film BEREHYNIA, le donne di Kyiv una redazione tutta femminile che si sforza di mandare avanti una vita semplicemente normale per non arrendersi, nel quotidiano, all’orrore dei bombardamenti.
Con Dal mio punto di vista visitiamo Napoli con gli occhi di un non vedente. Un protagonista che non si arrende alle difficoltà della vita e, anzi, decide di raccontare la sua situazione non facile con insolita ironia, con una invidiabile “visione” positiva della vita.
C’è poi chi si prepara già a un futuro non così lontano. Un’utopia, un sogno impossibile o una sperimentazione che saprà salvarci in un prossimo futuro? In Nemo’s Garden possiamo vedere la realizzazione di coltivazioni vegetali realizzate sotto il livello del mare. Qualcuno si sta già preparando ad un futuro torrido, ma anziché terrorizzarsi sta già muovendosi verso coltivazioni alternative subacquee… e tutto non in un laboratorio fantascientifico, ma come investimento di una famiglia ispirata da un capostipite visionario, a casa nostra, nelle acque della Liguria.
E ancora Lost Cells sull’odissea di chi aveva affidato i suoi preziosi cordoni ombelicali a Banche dedicate, trasferitesi ora in Polonia. Truffe? Forse no, certamente disagi e situazioni delicate, molto private, ma in cui ognuno di noi potrebbe ritrovarsi.
Può un artista pensare di avere ancora, in un mondo contemporaneo, un ruolo centrale? Non può, DEVE. Questa la tesi di Climate Art: from protest to utopia. Ognuno di noi può e deve, nel proprio campo d’azione crederci e collaborare nel suo ambito di competenza a denunciare, partecipare, contribuire ai pericoli che stiamo affrontando, un passo in più concreto, mai banale, spesso più convincente dell’ennesima partecipazione a un Talk televisivo.
L’Azzurro in alto e l’oro dentro un film girato a Milano, ma dedicato ad una nuova generazione di ragazzine che, pur lontane dalla loro terra, devono poter sperare in un mondo migliore. Come la piccola protagonista di questo film, aspirante ballerina, che guarda al suo futuro con tutto l’ottimismo che la sua giovane età pretende.
E l’intelligenza artificiale? Milano 2112 è un piccolo Mockumentary di 7 minuti che immagina Milano tra una novantina d’anni. Anche grazie all’intelligenza artificiale che sa rendere credibili i nostri peggiori incubi, pochi minuti per riflettere su cambiamenti climatici che potrebbero esasperare differenze sociali e conflitti che già oggi ci spaventano.
Non perdete l’occasione di vivere il Festival Online dall’11 al 21 settembre su MYmovies ONE. Fate anche voi un piccolo “passo in più”.