Un mondo in caduta libera. il nostro grido di dolore

La Storia è entrata nelle nostre case e il cinema non può più ignorarla quando una sola immagine ha rimosso la qualità e il cuore di un popolo. 
di Pino Farinotti

martedì 26 agosto 2025 - News

MYmovies, con quell’immagine e quelle parole “È il momento di dire tutti insieme: BASTA!” ha preso coscienza di quella terribile realtà. E ha rilanciato.  

Da 25 anni MYmovies si è accreditata come un soggetto competente, onesto, affidabile, spesso profetico con certe proposte, sempre di qualità. Ha saputo evolversi creando altri format. È una piattaforma fra le più seguite in campo internazionale. Credo che un soggetto così importante non possa disinteressarsi a ciò che succede nel mondo

MYmovies è un sito di cinema ma in questa epoca tutto ciò che succede nel mondo è un film, tutto è immagini che a volte sorpassano, per realtà e crudeltà ogni tipo di fiction. Il modello, “necessario sufficiente” è proprio l’istantanea di tutta quella gente, tanti bambini, coi secchi, i catini, le padelle protese in attesa che qualcuno ci metta un po’ di farina o di riso, e alcuni non ci sono più. E poi le città distrutte. Ci siamo capiti. Non si può più, tutti non possiamo più, starcene fermi perché tanto la politica non ci riguarda
 

Il mondo è troppo cambiato ed è in caduta libera. Mario Rossi, normale, comune, non può più pensare che la politica, le tragedie di questa epoca, passino sopra il suo condominio. Gli bastava rientrare dal lavoro, cenare, stendersi sul suo divano allungabile bevendo una birra, dare ogni tanto un’occhiata al suo cellulare, seguire per un momento le visioni disastrose che succedono sulla terra trasmesse dai media, saltando sui canali e indugiando a godersi il canale che trasmette le partite. E poi stendersi sul materasso “di qualità” che ha comprato con l’80% di sconto e risvegliarsi la mattina per ricominciare. 

Ma c’è questa sgradevole novità, che non riguarda le altre fasce. Eh sì, qualcosa è cambiato, è visibile e tattile, la realtà è che la politica, la violenza, le morti, la Storia, gli sono entrate in casa. Non può più ignorarle. Di tutto questo ormai (quasi) tutti abbiamo preso atto. Il grido di dolore che arriva da laggiù ormai arriva dal mondo. Di normale, di rassicurante, di abituale, su cui possiamo contare, non c’è più niente.     

Io mi sono guadagnato la vita con le parole, ma farei una fatica enorme a trovarle per raccontare quell’immagine e tutto ciò che l’ha prodotta.

Sono molti i modi in cui si può raccontare la politica. Prendiamo Trump, e come si può ignorarlo: è uno strepitoso cineasta, sta scrivendo, dirigendo, interpretando un kolossal come non ce ne sono mai stati. Lo stile? Tutto suo naturalmente anche se qualche richiamo può portare al Grillo prima maniera che mandava a… e a Mastrota che vende poltrone e tapparelle. È questa una modalità di raccontare la politica senza politica, senza faziosità, senza schierarsi e dare giudizi, con leggerezza. Certo, ce ne saranno altre più “serie”, ma ribadisco, sempre di cinema trattasi.

Cinema: l’anima di MYmovies.
 


