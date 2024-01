One Second, in streaming su MYmovies una totale dichiarazione d'amore al cinema

mercoledì 17 gennaio 2024 - mymoviesone

Quello di Zhang Yimou è uno dei nomi più cari del cinema cinese. Amato dai festival e dai cinesi, nel 2019 aveva già pronto il suo grande ritorno con One Second (disponibile ora in streaming con MYmovies ONE). Era già stato selezionato per la competizione ufficiale della Berlinale del 2019 e poi è stato ritirato all'ultimo momento per "problemi tecnici di post-produzione" che, tradotto, significa che dietro c'è stato l'intervento della censura cinese, probabilmente per come ha mostrato la povertà durante la Rivoluzione Culturale.



Fu reso disponibile due anni dopo, grazie a degli aggiustamenti in fase di montaggio e il taglio di un minuto rispetto alla versione precedente. Il risultato è una totale dichiarazione d'amore al cinema. Yimou torna ai villaggi di La storia di Qiu Ju e Non uno di meno e recupera la magia della luce del cinema da Lanterne rosse e omaggia l'illusione neorealista del cinema.



La storia è quella di Zhang che evade dal campo di lavoro forzato, durante gli anni della Rivoluzione Culturale, e vaga per il deserto per raggiungere un villaggio dove in un cinema, assieme al film Eroic Sons and Daughters, viene abbinato il cinegiornale di propaganda numero 22 in cui compare, anche solo per un secondo, l'immagine della figlia che non lo vuole più vedere dopo che è stato arrestato.



Poco prima della proiezione la pellicola viene rubata da una ragazzina, l'orfana vagabonda Liu, che ha bisogno della celluloide per costruire la lampada al fratello più piccolo. Zhang, dopo aver assistito al furto, la insegue. Perde la pizza, la recupera e la perde ancora. Al villaggio intanto un pubblico molto numeroso è in attesa di assistere allo spettacolo serale organizzato dal proprietario e proiezionista del cinema, chiamato "Mr. Film", che è visto come una divinità e si considera una figura essenziale all'interno del Partito.



