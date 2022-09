Venezia 79, Casa Susanna è il vincitore morale della Sala Web

domenica 11 settembre 2022 - Sala Web 79

La 79.ma Mostra del Cinema di Venezia si è appena conclusa mentre la Sala Web andrà avanti su MYmovies ancora qualche giorno (QUI tutti i film ancora disponibili). Nonostante questo è evidente già da oggi che c’è un titolo che ha conquistato il cuore degli spettatori online più di altri: Casa Susanna.



Il documentario di Sébastien Lifshitz racconta di una residenza privata sui monti Catskills, nello Stato di New York, dove tra gli anni '50 e ’60 decine di donne transgender e uomini crossdressers trovarono un rifugio segreto. In quegli anni travestirsi era illegale, così come dichiarare la propria omosessualità, e tali incontri poterono avvenire solo tramite annunci personali pubblicati dalla rivista di nicchia “Transvestia". La residenza venne chiamata Casa Susanna dal soprannome di uno dei suoi due promotori en travesti.



Con una media voti di 4.4 stelle, il film ha riscosso un successo tra il pubblico palpabile anche da alcuni commenti entusiasti: “La delicatezza con cui viene trattato l’argomento rende il film molto commovente” scrive Cristiana. “Da vedere e da far conoscere! Un’opera dolce, umana e coraggiosa che non scade mai nel voyeurismo” replica Sara.



Ecco tutti gli altri commenti che gli spettatori di Casa Susanna hanno lasciato nella Sala Web della Mostra:



Grazie per questo documento storico così toccante che avvicina in maniera così delicata a un mondo che non è facile capire. Davide Moretti

Storia toccante, girato con grande sensibilità. Giorgio Narcisi

Commovente ritratto inedito di una realtà difficile da accettare ancora oggi, sicuramente aiuta a capire…

Emozionante, pieno di amore e libertà… Marco Aliotta

Ricco di emozioni Da far vedere nelle scuole per capire. deliarighi

Regista sensibile, da sempre impegnato nelle tematiche LGBT, ci racconta con questo documentario una storia incredibile, riporta alla luce storie che attendevano da tempo di essere raccontate. Molto ben girato, commovente. Graziano Corsini

Nomi, fotografie anni 60, abiti femminili, storie d’amore e di vita, non di resilienza ma di cambiamento, figli e genitori.Soprattutto persone, bellissime persone. E una casa, un parco, una comunità tutta per loro. Dellaplane

Parole e immagini per scoprire un nuovo modo di leggere l'umanità. Il corpo diverso è semplicemente vero, quando obbedisce ad un|anima diversa, in quanto unica, come deve essere, in ognuno di noi. Questo film racconta la gioiosa fatica di spiegare, prima di tutto a sé stessi, l|appassionante mistero di risultare inspiegabili agli occhi del mondo. Margherita B.

Sono d'accordo con chi usa la parola commovente. È uno squarcio della vita umana generalmente ignorata. Il film non fa giudizi, ma lascia presentare la realtà, le confusioni, la situazione storica Americana in cui questa gente doveva vivere. In un certo senso, è una celebrazione della creatività delle persone di trovare sei stessi, nonostante tutte le difficoltà nella società intorno. La storia della Wollheim è particolarmente affascinante. Amalie R

Bellissimo da tutti i punti di vista! Da vedere e rivedere! Francesco Consoli

Si prova un senso di grande solitudine -e questo vale per ogni essere umano - nel sapere che la propria esistenza è illegale Dovremmo vivere la vita con entusiasmo, accogliere quello che la vita ci offre, ed essere disposti a essere generosi e mostrarci vulnerabili Meraviglioso e commovente documentario!