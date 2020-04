La gioia senza età di Tempi Moderni nella sala virtuale di MYmovies

giovedì 30 aprile 2020 - mymovieslive

In occasione della Festa del 1 Maggio, la Cineteca di Bologna, in collaborazione con MYmovies e Hera, propone agli spettatori la visione del film che ha immortalato la figura del lavoratore nell’era moderna, catturandone le difficoltà e le aspirazioni attraverso la comicità purissima di Chaplin. L’edizione restaurata di Tempi Moderni che viene offerta in streaming contiene una nuova registrazione della colonna sonora originale del regista, ed è stata promossa dalla stessa Cineteca con il supporto della prestigiosa Criterion Collection americana.



È un’immagine simbolica e immortale, quella di Charlot intrappolato nell’ingranaggio che gira: monito alla contemporaneità del 1936, anno di realizzazione del film, e memoria fondativa del ventesimo secolo a guardarla ora, nel mondo di cent’anni più avanti in cui le morse alienanti dell’industria si sono fatte digitali ma non meno pericolose.



Le risate che provoca sono però un linguaggio che arriva a destinazione prima delle implicazioni sociopolitiche, e che mantiene intatta la sua perfezione capace di abbattere le barriere. Tommaso Tocci

Barriere che anche chi scrive - messo di fronte a Tempi moderni per la prima volta in una classe del liceo - ricorda con sorpresa infrangersi una dopo l’altra alla scoperta di una delle sequenze principali del film, in cui il malefico direttore della fabbrica costringe il povero operaio di Chaplin a una pausa pranzo “automatizzata” per nutrirsi senza perdere tempo prezioso alla catena di montaggio.



Stordente tanto per il protagonista quanto per lo spettatore liceale di allora, e sottilmente angosciante non appena ci si riprende dal vortice di una comicità forse mai così cristallina nell’intera filmografia del regista. Può una pellicola così “antica” coglierci tanto alla sprovvista? Da dove nasce una reazione così viscerale di fronte a un film visto “per studio”? Nessuno mi aveva preparato al fatto che la storia del cinema mi avrebbe letteralmente fatto piangere dal ridere.



Un’icona memorabile che spesso ci fa dimenticare come quello ambientato nella fabbrica sia solo il primo di quattro capitoli su cui si articola Tempi moderni, un’opera tutt’altro che monolitica e piena di complessità. Per molti versi quella che oggi ci appare come una vetta assoluta dell’opera di Chaplin era in realtà una presa di posizione fuori tempo massimo, l’ultimo film che il regista realizzò con poche concessioni al sonoro, che ormai imperava nell’industria cinematografica. Chaplin aveva costruito le sue magistrali interpretazioni di pantomimo sul ritmo e sulle restrizioni del cinema muto, e riteneva il dialogo un impedimento al flusso dell’azione comica che con tanta maestria aveva cesellato fino ad allora.

Già Luci della città, il film precedente (1931), andava controcorrente alla recente innovazione tecnologica; nel girare Tempi moderni ben cinque anni dopo, per cui pure aveva sperimentato alcune scene di dialogo prima di rinunciare, Chaplin non soltanto mette all’indice il progresso industrializzato della società in senso lato, ma combatte per la sua unicità di artista con poche concessioni agli effetti sonori e una famosa conclusione in musica con il gramelot di "Je cherche après Titine", inno alle parole dimenticate.



Tempi moderni segna dunque la fine del Chaplin muto, e con esso la fine di Charlot, il vagabondo impacciato e dal cuore d’oro che lo accompagnava da vent’anni e a cui sarà per sempre associato. La satira sociopolitica si espanderà nella creazione ad hoc de Il grande dittatore, il film successivo del 1940, lasciando Tempi moderni, creazione già “in ritardo” sulla Storia, a fare da spartiacque multiplo, tra muto e sonoro, tra le fasi della carriera dell’artista, tra un mondo pre e post-bellico.



Ecco perché va riscoperto nelle sue contraddizioni più che nelle sue innovazioni (tra cui però possiamo annoverare un ruolo di co-protagonista femminile finalmente sviluppato grazie a Paulette Goddard), e per come Tempi moderni rimane un fugace ritratto del macchinario cinematografico di Chaplin nel suo momento di massima cooperazione tra gli ingranaggi della comicità, della coscienza civile e della nostalgia.