Chiara Ferragni - Unposted, un viaggio autorizzato nel mondo dei Ferragnez

mercoledì 4 settembre 2019 - Mostra di Venezia

La storia di Chiara Ferragni, imprenditrice digitale italiana, dalla nascita del suo primo blog alla costruzione di un impero nel mondo della comunicazione digitale.



Ci sono due momenti, nel documentario di Elisa Amoruso, che riescono a bucare - con la forza che solo il cinema ha - le pareti di marzapane di quella casetta mediaticamente cool che l'influencer/imprenditrice Chiara Ferragni ha costruito per sé e la sua famiglia. Il primo non è esattamente un momento, ma una sequenza di filmini girati dalla madre di Ferragni, la ex modella e scrittrice Marina Di Guardo, durante le vacanze negli anni Ottanta con la famiglia. Video in cui Di Guardo è sempre l'unica dietro alla camera: lo fa, dice, per "tenere traccia" del passato, ma l'impressione è piuttosto un'altra. E cioè che la donna usi l'obiettivo come un filtro, o meglio una barriera, per tenere a distanza il resto del mondo (quella bella famiglia, scopriremo più avanti, è destinata di lì a poco a sfasciarsi.

Chiara nei primi anni dell'adolescenza sembra essere il soggetto preferito dei filmini della madre. Si sbraccia, fa le facce buffe, la chiama, attira l'inquadratura provando in tutti i modi a conquistarne l'attenzione. Sono le immagini seminali dell'universo Ferragni: una bambina che cerca il consenso della madre attraverso l'obiettivo di una videocamera.

