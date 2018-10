Menocchio, il trailer ufficiale del film [HD]

venerdì 26 ottobre 2018 - Trailer

Italia. Fine 1500. La Chiesa Cattolica Romana, sentendosi minacciata nella sua egemonia dalla Riforma Protestante, sferra la prima sistematica guerra ideologica di uno Statoper ilcontrollo totale delle coscienze. Il nuovo confessionale, disegnato proprio in questi anni, si trasforma da luogo di consolazione delle anime a tribunale della mente. Ascoltare, spiare e denunciare il prossimo diventano pratiche obbligatorie, pena: la scomunica, il carcere o il rogo. Menocchio, vecchio, cocciuto mugnaio autodidatta di un piccolo villaggio sperduto fra i monti del Friuli, decide di ribellarsi. Ricercato per eresia, non da` ascolto alle suppliche di amici e famigliari e invece di fuggire o patteggiare, affronta il processo. Non e` solo stanco di soprusi, abusi, tasse, ingiustizie. In quanto uomo, Menocchio e` genuinamente convinto di essere uguale ai vescovi, agli inquisitori e persino al Papa, tanto che nel suo intimo spera, sente e crede di poterli riconvertire a un ideale di poverta` e amore.

Menocchio e` un film diverso dai miei precedenti. È qualcosa che mi porto dietro dagli anni della scuola dell'obbligo, quando per la prima volta sentii parlare di Menocchio e che probabilmente negli anni ha maturato dentro di me. Alberto Fasulo, regista

Diretto da Alberto Fasulo e premiato con il Grand Prix du Jury Annecy Cinéma Italien al 71° Locarno Festival, Menocchio sarà al cinema da giovedì 8 novembre, distribuito da Nefertiti.