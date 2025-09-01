I grandi festival. Da Venezia a Roma e nel Lazio, torna dal 18 settembre

lunedì 1 settembre 2025 - Evento

Torna per la sua 30ª edizione la manifestazione I GRANDI FESTIVAL. Da Venezia a Roma e nel Lazio, in programma dal 18 al 30 settembre nelle sale cinematografiche della Capitale e della regione.



Si tratta dell’unico appuntamento che porta in anteprima sul grande schermo una selezione delle migliori opere presentate in concorso e fuori concorso all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere le emozioni della kermesse veneziana direttamente in sala.



Le proiezioni saranno in lingua originale con i sottotitoli in italiano. L’ingresso al singolo film sarà di € 7,00 mentre, con una vantaggiosa formula di abbonamento, si potrà acquistare un carnet di 10 proiezioni al costo complessivo di € 40,00 (info e acquisti sul sito vivispettacolo.it).



La presentazione ufficiale della manifestazione avrà luogo martedì 16 settembre.

Tutti i dettagli e il programma completo saranno presto disponibili su www.aneclazio.com.