CINEBIKE, il festival Bike-in del Friuli Venezia Giulia porta Cinebike Shorts su MYmovies ONE

Cinebike, il festival Bike-in del Friuli Venezia, è partito alla ricerca di autrici e autori di cortometraggi per arrivare alla terza edizione di Cinebike-Shorts, ora visibile in streaming su MYmovies ONE.



Il concorso intende promuovere la cultura cinematografica e sensibilizzare su temi legati allo slow travel e alla consapevolezza ecologico-ambientale.

Le candidature, riservate a giovani registi under 35 provenienti da tutta Italia, si sono svolte tra febbraio e aprile 2025. Una commissione interna al festival ha selezionato sei cortometraggi finalisti, in concorso per due riconoscimenti:



- il Premio del Pubblico, assegnato al film più votato su questa piattaforma

- il Premio Cinebike Shorts, conferito da una giuria presente durante il festival



Le votazioni online saranno aperte fino al 15 giugno. La premiazione avrà luogo in presenza il 16 giugno a Palmanova (Udine). È possibile votare al termine della visone del corto su MYmovies ONE assegnando da 1 a 5 stelle.

L’edizione 2025 di Cinebike, dopo i primi due anni a Grado, quest’anno cambierà location: dall’11 al 20 giugno a Palmanova per le proiezioni all’aperto nell’arena bike-in, raggiungibile in bici, a piedi o in monopattino, e poi anche ad Aquileia e sul Collio-Brda per gli eventi sul territorio. La missione resta la stessa: unire l’utilizzo della bicicletta e della mobilità lenta all’esperienza cinematografica e, allo stesso tempo, promuovere tematiche legate allo slow travel e alla consapevolezza ecologico-ambientale.



Oltra alla sezione Cinebike-Shorts prenderà il via anche anche la sezione speciale Cinebike Shorts Educational riservata a cortometraggi realizzati nell’ambito di percorsi di educazione cinematografica all’interno di istituti scolastici o workshop sul linguaggio audiovisivo. In questo caso, il premio sarà assegnato da una giuria composta da studenti delle scuole di secondo grado del territorio.



Il programma completo di Cinebike 2025 verrà svelato nelle prossime settimane: non solo proiezioni e cinema all’aperto, ma anche presentazioni di libri, pedalate con gli autori, musica, degustazioni a km0, mostre e itinerari naturalistici che permetteranno di scoprire il territorio in una chiave allo stesso tempo ecologica e stimolante.