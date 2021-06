Godzilla vs Kong, su IBS il dvd del faccia a faccia tra due icone dell’avventura epica

giovedì 17 giugno 2021 - Homevideo

Godzilla, cinque anni dopo aver sconfitto King Ghidorah, sembra essere impazzito: attacca in vari punti del mondo le sedi della Apex Cybernetics. King Kong invece è enormemente cresciuto rispetto a quando l'abbiamo visto l'ultima volta, negli anni 70, ma è comunque finito in cattività: è infatti imprigionato sotto una mastodontica cupola a Skull Island, dove l'unica a saperlo placare sembra essere una ragazzina sordomuta, unica superstite della tribù di indigeni dell'isola. Per fermare Godzilla il boss della Apex convince uno scienziato che ha sviluppato la teoria della Terra Cava a guidare una spedizione nelle più remote profondità del sottosuolo, con una tecnologia avanguardistica e insieme a King Kong. Godzilla però continua i suoi attacchi e lo scontro con il giga-gorilla sembra inevitabile...



Il regista Adam Wingard ci riporta alla violenza sopra le righe dei suoi film migliori. MYmovies.it

Tra gli interpreti principali ricordiamo Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall. Sono tutti coinvolti in un'epica battaglia mai vista prima che non risparmia colpi bassi. Tutto sullo sfondo di un'umanità sbigottita e sull'orlo della fine.



Godzilla vs Kong è ora disponibile in dvd e Blu-Ray su IBS.



Regia: Adam Wingard

Interpreti: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, Kyle Chandler, Demián Bichir

Supporto: DVD o Blu-Ray