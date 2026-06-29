Il mondo oltre

|Anno
|2026
|Genere
|Thriller,
|Produzione
|Italia
|Regia di
|Dario Germani
|Attori
|Francesca Inaudi .
|Uscita
|giovedì 9 luglio 2026
|Distribuzione
|Flat Parioli
|MYmonetro
Regia di Dario Germani. Un film con Francesca Inaudi. Genere Thriller, - Italia, 2026, Uscita cinema giovedì 9 luglio 2026 distribuito da Flat Parioli.
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Ultimo aggiornamento lunedì 29 giugno 2026
Cosa succede quando l'unica realtà che conosci può rivelarsi una menzogna?
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CONSIGLIATO N.D.
Laura e sua madre vivono in totale isolamento in un casale nel deserto, convinte di essere le uniche sopravvissute sulla Terra. Questo equilibrio simbiotico crolla quando un ragazzo misterioso si introduce nella proprietà, costringendo Laura a mettere in discussione l'unica realtà che abbia mai conosciuto.