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Il mondo oltre

Film 2026 | Thriller,

Anno2026
GenereThriller,
ProduzioneItalia
Regia diDario Germani
AttoriFrancesca Inaudi .
Uscitagiovedì 9 luglio 2026
DistribuzioneFlat Parioli
MYmonetro
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Regia di Dario Germani. Un film con Francesca Inaudi. Genere Thriller, - Italia, 2026, Uscita cinema giovedì 9 luglio 2026 distribuito da Flat Parioli.

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Ultimo aggiornamento lunedì 29 giugno 2026

Cosa succede quando l'unica realtà che conosci può rivelarsi una menzogna?

Consigliato assolutamente no!
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a cura della redazione
lunedì 29 giugno 2026
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lunedì 29 giugno 2026

Laura e sua madre vivono in totale isolamento in un casale nel deserto, convinte di essere le uniche sopravvissute sulla Terra. Questo equilibrio simbiotico crolla quando un ragazzo misterioso si introduce nella proprietà, costringendo Laura a mettere in discussione l'unica realtà che abbia mai conosciuto.

Tutti i film da € 1 al mese

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