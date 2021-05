In Movie Fest 2021, Kevin Spacey e Isabel Coixet presidenti di giuria

martedì 4 maggio 2021 - Festival

Al via la prima edizione del Festival Internazionale d’Arte Cinematografica In Movie Fest 2021, che si effettuerà dal 24 agosto al 2 settembre 2021in Abruzzo, Marche e Molise.



L'obiettivo è di creare nuove avventure artistiche per cercare di superare le crisi socio-culturali e far capire al mondo che anche i luoghi più decentrati o sconosciuti possono dar vita ad una nuova idea artistica ed intellettuale, affinché si possa rigenerare il mondo di nuove idee.



In Movie Fest incarna la modernizzazione delle relazioni umane, spesso conflittuale e di negazione che gli esseri umani hanno con la verità, e l’opportunità di prendere coscienza rompendo l’ordine delle cose, giungendo ad un cambiamento per le nuove generazioni.

L’obiettivo del Festival è di rendere fruibile il patrimonio artistico-culturale ai luoghi della cultura più decentrati o sconosciuti, e in particolare dare spazio alle opere cinematografiche indipendenti, che forse non saranno mai valorizzate o prese in considerazione dai Grandi Festival Internazionali esistenti.



All’interno del Festival, nonostante sia una Mostra Cinematografica Internazionale, approfondiremo anche le tematiche dell’ambiente, dei diritti umani, sociali, e sarà un festival fortemente al femminile.



Le Madrine Ufficiali del Festival Internazionale, saranno l’attivista irachena, Premio Nobel per la Pace 2018, Nadia Murad, e la giornalista bielorussa, Premio Nobel per la Letteratura 2019, Svetlana Aleksievic, attiviste note per le loro battaglie a favore della tutela dei diritti umani.



Il Festival Internazionale sarà suddiviso in otto Sezioni competitive, e numerosi sono i nomi prestigiosi di Artisti Internazionali coinvolti in qualità di Giurati per la Prima Edizione del Festival: la regista spagnola Isabel Coixet e l’attore americano Kevin Spacey, saranno Presidenti di Giuria della “Selezione Ufficiale Aquila Reale d’Oro.

Nomi prestigiosi, in qualità di Giurati delle diverse Sezioni, che hanno già aderito al Festival Internazionale sono: la regista israeliana Vanessa Lapa, la fotografa italiana Letizia Battaglia, i registi italiani Manetti Bros, l’attrice Alessia Barela, l’attrice italiana Cecilia Dazzi, l’attore italiano Massimiliano Rossi, l’attrice francese Vanessa Guide, l’attore thailandese Min Min Hein, la regista colombiana Camila Beltran, la regista afro-americana Letia Solomon, la campionessa mondiale di motocross Kiara Fontanesi, e tanti altri saranno accreditati.



La Prima Edizione del Festival Internazionale, è suddivisa in otto Sezioni in Concorso.

Le iscrizioni da tutto il mondo, potranno essere effettuate sulla piattaforma di Freeway, dal 10 aprile al 20 luglio 2021.

Le Opere selezionate saranno informate entro il 12 agosto 2021, per l’invito ufficiale al Festival Internazionale.