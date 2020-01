Il cinema locale non si arrende ai grandi colossi: il 2019 è stato positivo soprattutto ad oriente

lunedì 6 gennaio 2020 - Box Office

Tempo di riassunti anche per i box office internazionali: quali sono stati i migliori incassi locali nei maggiori mercati del mondo nel 2019? In Cina è stato un anno da incorniciare, grazie all'accoppiata Ne Zha e The Wandering Earth, rispettivamente secondo e terzo miglior incasso di sempre nella storia del cinema cinese ed entrambi in zona 700 milioni di dollari. Non fosse stato per la clamorosa performance dei film Disney, sarebbero entrati entrambi in top ten. Da segnalare anche le performance di My People, My Country, The Captain, Crazy Alien, Pegasus e The Bravest, tutti compresi tra i 500 e i 200 milioni di dollari. In Corea del Sud, nonostante il mostruoso successo ottenuto dai film Disney, il miglior incasso dell'anno è stato Extreme Job, con quasi 120 milioni di dollari incassati, secondo miglior incasso di sempre nella storia del cinema locale.

Eccellente il dato di Parasite (guarda la video recensione), che ha incassato 73 milioni di dollari. Andrea Chirichelli

Anche in Giappone ha trionfato il cinema locale e, più in generale, il cinema di animazione: Weathering With You ha incassato 115 milioni di dollari, Detective Conan: Fist of Blue Sapphire 77, Kingdom 47, One Piece: Stampede 45, Doraemon - Nobita alla scoperta della luna 42, Masquerade Hotel 38. Spostandoci in Europa, cominciamo da Germania e Spagna dove ha vinto "un po' d'Italia". Già, perché nel paese teutonico, il miglior incasso locale e quarto assoluto è stato Das perfekte Geheimnis, la versione tedesca di Perfetti Sconosciuti (guarda la video recensione), che ha incassato ben 44,6 milioni di euro. In Spagna Padre no hay más que uno è stato il miglior incasso locale, settimo assoluto (dopo sei titoli Disney) con 15,3 milioni di dollari, ma la versione locale del nostrano Smetto quando voglio, ha chiuso con ben 12,7 milioni, secondo miglior incasso locale del 2019 e 12esimo assoluto. In Francia il miglior incasso locale è stato Non sposate le mie figlie 2 (guarda la video recensione) (Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?), terzo assoluto con oltre 50 milioni di dollari. Appena fuori dalla top ten si è piazzato Grandi bugie tra amici (Nous finirons ensemble), mentre ottimi incassi e presenze hanno ottenuto anche Hors Normes, Au nom de la terre, La vie scolaire, I miserabili, Nicky Larson et le Parfum de Cupidon e L'ufficiale e la spia (guarda la video recensione). In Russia il film fenomeno è stato T-34, che ha incassato 35,8 milioni di dollari, mentre Politseyskiy s Rublyovki. Novogodniy bespredel 2 è attualmente a quota 10,5 milioni. In Messico This is Tomas è stato il miglior incasso locale davanti a No Manches Frida 2, rispettivamente con 20 e 16 milioni di dollari. In Brasile l'unico film locale a entrare in top ten è stato Minha Vida em Marte, ottavo assoluto con 17,4 milioni.