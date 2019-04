Future Man: una comicità assurda, demenziale, irresistibile

lunedì 29 aprile 2019 - prime video

Tutto sembra essersi risolto per il meglio, per Josh Futturman, finché non scopre che nonostante i suoi sforzi e quelli di Tiger e Wolf il futuro è di nuovo in pericolo. Rapito e trasportato avanti nel tempo per scopi a lui poco chiari ma decisamente inquietanti, Josh cercherà l'aiuto dei suoi ex compagni, ma il trio è separato e ognuno se la deve vedere con situazioni diverse. Wolf per esempio viene accolto in un villaggio di catapecchie dove non si crede al riscaldamento globale e si pratica il poliamore. Qui viene scambiato per Torque, la sua versione di questa linea temporale, che ha infatti una numerosa famiglia. Tiger ritrova invece Stu Camillo, o meglio la sua coscienza trasferita in un computer e decisa a organizzare il viaggio dell'umanità verso Marte, ma le cose non sono come sembrano...

Cambia ritmo narrativo la seconda stagione di Future Man, meno episodica e concepita come un'unica saga in un mondo desertificato e prossimo a un'apocalisse definitiva, uno scenario che viene esplorato ancora una volta in un catalogo di situazioni assurde, ma con un pizzico in meno di energia. Andrea Fornasiero

