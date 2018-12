Wildlife vince il TFF e mette al centro i giovani (disar)armati di buona volontà

Divorzi, disabilità, madri in fuga, padri sguarniti, lontani o caduti in fabbrica, sono alla radice di un'infanzia desolata a cui reagiscono i giovani protagonisti, congedando la pubertà e accedendo con parole nuove all'età adulta. A omaggiare frontalmente la Nouvelle Vague, di cui I 400 colpi fu il portabandiera e Jean-Pierre Léaud il suo alfiere, è soprattutto James Franco col suo Pretenders, riflessione sentimentale sulla cinefilia (francese). Come lo scorso anno (Mary Shelley - Un amore immortale), e allineato alle battaglie per i diritti delle donne, il festival di Torino propone un biopic sul tema della riconquista del potere femminile e dell'identità letteraria. Con Colette, Wash Westmoreland ripercorre una porzione della vita e dell'opera di un'artista enigmatica che ha marcato un'epoca e anticipato un futuro 'scandalosamente' libero per le donne. Donna di lettere e insieme, mimo, attrice e giornalista, Colette fa il paio per carattere, ardore e talento con Lee Israel, una delle biografe più popolari della sua epoca che gravi problemi finanziari spinsero al debutto degli anni Novanta a comporre lettere finte di autori celebri (e defunti), vendute poi al miglior offerente.

Melissa McCarthy, attrice caustica ed esuberante che trova finalmente un ruolo all'altezza del suo talento comico e drammatico, è l'anima tellurica di Copia originale, diretto da Marielle Heller e tradotto dal romanzo autobiografico della straordinaria Lee Israel, un'altra donna che ha cambiato le regole del gioco (maschile) con la complicità di un fedele amico, interpretato sullo schermo da Richard E. Grant. Marzia Gandolfi

L'attore britannico è stato una delle stelle che con Jason Reitman (The Front Runner) ha acceso il red carpet di un festival che corteggia a distanza la grande produzione (Colette, The Front Runner) e cura da vicino il cinema 'borderline', da cui emergono tesori surreali che destabilizzano l'immaginario come Pity del greco Babis Makridis, storia di un uomo alla disperata ricerca dell'infelicità, o come Ovunque proteggimi di Bonifacio Angius, racconto potente delle ferite dell'anima che obbligano a ridefinire la nozione volatile di follia.

Santiago, Italia di Nanni Moretti, documentario sul ruolo dell'ambasciata italiana a Santiago all'epoca del golpe militare di Pinochet, chiude un'altra edizione entusiasmante di un Festival da sempre concentrato su progetti indipendenti e sperimentali. Terreno familiare per Nanni Moretti, direttore a Torino nel 2007 e nel 2008, da cui sono passati autori del calibro di David Gordon Green, Pablo Larraín o ancora Damien Chazelle. La 36° edizione, infiammata da un'irriducibile energia cinefila e da un afflato di nostalgia, ha omaggiato Jean-Pierre Léaud e congedato Bernardo Bertolucci, l'ultimo rappresentante del 'grande cinema italiano'. L'ultimo dreamer seduto in terza fila perché nessuno si intrometta nello spazio che separa (e unisce) lo sguardo e lo schermo.