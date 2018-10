Carbonia Film Festival, Torna a casa, Jimi! conquista il Premio del pubblico

lunedì 15 ottobre 2018 - Festival

Si è chiusa con i verdetti delle giurie sui film in concorso la nona edizione del Carbonia Film Festival, organizzato dal Centro Servizi Culturali di Carbonia per la direzione artistica di Francesco Giai Via. Sono sei i premi assegnati, nelle sezioni lungometraggi e cortometraggi, per un valore totale complessivo di 8 mila e 500 euro.

La giuria del Concorso Internazionale Lungometraggi, composta da Laurent Cantet, Mariam Al Ferjani e Hugo Rosak, ha assegnato il Premio per il Miglior Film, del valore di 4.000 euro, a Amateurs di Gabriela Pichler con la seguente motivazione: "Per l'approccio esente da giudizio nel descrivere gli stratificati problemi globali su scala locale. Grazie a un ottimo cast e tramite un acuto senso dell'umorismo, Amateurs ritrae il fenomeno dell'immigrazione nei più sottili dettagli e inquadra con delicatezza un modo di fare cinema che può aiutarci a capire il complesso mondo che ci circonda".

La giuria ha inoltre assegnato una Menzione Speciale a Arabia di João Dumans e Affonso Uchoa, "per la capacità di coinvolgere il pubblico nella storia di chi è senza voce e la coraggiosa descrizione cinematografica della vita, l'amore, il lavoro e la morte".

Il Premio del Pubblico del valore di 1.000 euro, attribuito dagli spettatori ai film del Concorso Internazionale Lungometraggi, è stato assegnato a Torna a casa Jimi! Dieci cose da non fare se perdi il tuo cane a Cipro di Marios Piperides. MYmovies.it

Il Premio Giuria Circoli del Cinema del valore di 1.000 euro, attribuito dalla rete dei Circoli del Cinema al miglior film del Concorso Internazionale Lungometraggi, va a Black Mother di Khalik Allah, con la seguente motivazione: "L'elevata qualità di tutti i film in concorso ha reso complicata la scelta del vincitore. Quest'ultima è infine ricaduta su Black Mother che all'unanimità abbiamo stimato il più coinvolgente, sotto il profilo emotivo, un atto d'amore poetico, generoso e struggente. A Black Mother il primo premio per aver delineato un ritratto intimo e profondo della Jamaica, per aver saputo rappresentare il gioioso vitalismo dei suoi abitanti ed insieme la loro capacità di accogliere la vita e la storia, comprendendole in un abbraccio universale".



Sono inoltre stati assegnati tre premi ai film in gara per il Concorso Internazionale Lungometraggi. La giuria composta da selezionatori e organizzatori dei Festival della Sardegna dedicati al cortometraggio (Alice Deledda, Passaggi d'Autore - Intrecci Mediterraeni; Marta Manconi, Sardinia Film Festival; Elisa Meloni, Notorius Film Festival; Silvia Saba, USN| expo Sardinia Queer Short Film Festival; Sergio Stagno, Skepto International Film Festival) ha attribuito il Premio Concorso Internazionale Cortometraggi del valore di 1.500 euro a Cops are actors di Tova Mozard con la seguente motivazione: "Perché racconta in modo ironico e spiazzante la sovrapposizione dei ruoli tra il poliziotto-attore e l'attore-poliziotto lasciando allo spettatore una sensazione di incertezza sul confine tra realtà e finzione".

La giuria ha inoltre assegnato una Menzione Speciale a Joy in People di Oscar Hudson "per la tristezza agrodolce con cui ci trasporta dall'ingenuità del protagonista verso la consapevolezza di una realtà fredda e inospitale, che crea barriere anche dove i confini non ci sono".

Il Premio Giuria Cinema Giovani del valore di 500 euro, attribuito da una giuria composta dai dieci vincitori del bando "Carbonia Cinema Giovani", è stato assegnato a Joy in people di Oscar Hudson, con la seguente motivazione: "All'unanimità la Giuria Giovani decide di premiare il film che meglio ha saputo farsi bandiera del bisogno di appartenenza a una comunità. Attraverso un linguaggio articolato, ma diretto allo stesso tempo, riesce a rappresentare la solitudine del protagonista nella folla, specchio della situazione attuale. Il regista affida la speranza ai "nuovi europei" e per questo messaggio di inclusione".

La giuria ha inoltre assegnato una Menzione Speciale a Untravel di Ana Nedeljkovic, "per l'utilizzo dell'animazione in stop motion permette di rappresentare i confini come linee immaginarie".

Una giuria composta da studenti e studentesse degli Istituti di istruzione superiore della città di Carbonia ha attribuito infine a Untravel di Ana Nedeljkovic il Premio Giuria Scuole del valore di 500 euro.