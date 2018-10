Presente italiano: paesaggi, forme e storie

martedì 2 ottobre 2018 - Festival

Da quattro anni Presente italiano, ideato e diretto da Michele Galardini, aiuta gli spettatori a guardarsi attorno, scoprendo in sala la proteiforme dinamicità del cinema italiano contemporaneo. Il cinema dovrebbe servire in primo luogo a questo, a comprendere meglio quello che accade in Italia e nel mondo, nella (nostra) cultura e nella (nostra) società. Senza voler per forza prefigurare un esito a una situazione che per fortuna è in continuo movimento, Presente italiano seleziona ogni anno sei opere rappresentative della trascorsa stagione cinematografica (un arco temporale compreso tra settembre 2017 e agosto 2018).

Arrivato alla sua quarta edizione, il festival di Pistoia, che si svolge quest'anno dall'undici al diciotto ottobre, presenta una hit parade eterogenea, una fotografia parziale che prova a fare creativamente il punto sul cinema italiano e la sua identità sfuggente. Andando a Sud (Gatta Cenerentola, La vita in comune), lasciando i confini (La strada dei Samouni), muovendosi sui confini (Dove non ho mai abitato), approdando sull'Isola ( Surbiles), avanzando lungo i margini (Il codice del Babbuino), la selezione propone sei racconti dissonanti sul mondo e mai complici con il senso comune.

Di favole, favole ancestrali, racconta pure il documentario di Giovanni Columbu, indagando e ricostruendo visivamente leggende della cultura popolare sarda. Più che un documentario sulle superstizioni dei suoi abitanti, Surbiles è un documento delle loro credenze, la Sardegna un luogo epico marcato dal confronto dell'uomo con le forze elementari che lo sovrastano. Vampire che infilano le dimore e succhiano il sangue di fanciulli senza battesimo, le surbiles vagano ancora in paesi ormai senza bambini e in un film di interviste e ritratti scolpiti nella notte. E in una notte senza stelle a indicare la via si svolge l'indagine di un uomo in cerca di un impossibile riscatto. Girato a Guidonia, il noir di Davide Alfonsi e Denis Malagnino (Il codice del babbuino) misura la provincia italiana e inventa con il Tibetano un 'cattivo' da antologia. Diversamente, il sindaco di Edoardo Winspeare (La vita in comune) è un uomo mite e malinconico che si sente terribilmente inadeguato a coprire un ruolo istituzionale.

Affondato nel Salento, ancora una volta il cinema di Winspeare trova una piccola storia bucolica guidata da due lirici disgraziati e realizza un altro saggio sulla "questione meridionale", per cui inventa una possibilità di salvezza. Perché nel comune immaginario di Disperata, la speranza dimora e con quella la possibilità di una rinascita, un margine di azione, un futuro malgrado tutto fondato sulla dignità sociale e l'intelligenza.