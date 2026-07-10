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Mustang

Film 2026 | Documentario,

Anno2026
GenereDocumentario,
ProduzioneItalia
Regia diKasia Smutniak
DistribuzioneFandango
MYmonetro
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Regia di Kasia Smutniak. Un film Genere Documentario, - Italia, 2026, distribuito da Fandango.

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Ultimo aggiornamento venerdì 10 luglio 2026

Un racconto intimo e inedito che nasce dal primo viaggio compiuto nel 2003 di Kasia Smutniak e Pietro Taricone nella remota regione del Mustang e racconta oltre vent'anni di vita.

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Una promessa ai confini del mondo.
a cura della redazione
venerdì 10 luglio 2026
a cura della redazione
venerdì 10 luglio 2026

Nel 2003 Kasia e Pietro si conoscono da poco quando, zaino in spalla e una piccola telecamera, partono per il Mustang. Quel luogo sospeso nel tempo, dove non esiste neppure la strada, diventa parte di loro e lì si scambiano una promessa: tornare un giorno e fare qualcosa per proteggere quella cultura. Ma il corso degli eventi cambia improvvisamente e insieme non ci torneranno più.
Molti anni dopo la loro figlia Sophie riscopre le immagini di quel primo viaggio e di quelli che sua madre ha fatto poi con lei da bambina.
È in questo percorso che nasce l'incontro con una donna speciale, Kunzom e con lei si realizza la promessa fatta un tempo: costruire una scuola che consente ai bambini di quella regione di proseguire gli studi senza dover abbandonare le loro famiglie. Attraverso la voce di Sophie, il racconto ripercorre oltre vent'anni di vita, tra memoria personale e storia collettiva, in un viaggio che attraversa il tempo e le generazioni, cercando ciò che resta quando tutto si trasforma in quel flusso incessante che in Mustang chiamano Samsara .

Tutti i film da € 1 al mese

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