Stage Mother, il mondo delle drag queen dal punto di vista di una conservatrice 

venerdì 29 maggio 2020 - Overview

"Abbiamo fatto a modo tuo per 10 anni" con questa frase dal sapore definitivo Maybelline, una madre addolorata lascia il marito per recarsi a sorpresa dal Texas a San Francisco dove il figlio, ora morto, aveva un locale di drag queen, per il suo funerale. La distanza geografica traduce la separazione non tanto fisica quanto affettiva dei membri questa famiglia, ma il film Stage Mother mette in scena la conversione di questa donna che tra rimorso e presa di coscienza riesce finalmente ad accettare la diversità del figlio e aiutare quanti lo avevano amato.

Stage Mother è firmato dal regista Thom Fitzgerald, che anche nei due suoi ultimi due lavori, Splinters e Cloudburst - L'amore tra le nuvole, ha messo in scena donne mature chiamate a rivedere le proprie posizioni, un'attenzione ai temi Lgbt molto forte, le difficoltà dei rapporti madre-figli.

VAI ALLA OVERVIEW COMPLETA