Ancora un giorno, guarda l'inizio del film su Ryszard Kapuscinski

sabato 20 aprile 2019

«Fai in modo che non ci dimentichino». È questo l'imperativo che risuona nella mente del reporter Ryszard Kapuscinski mentre percorre le strade sterrate e i villaggi dell'Angola in piena guerra civile per raccontare al mondo le storie di chi sta vivendo quei tragici giorni; come il riluttante comandante Farrusco, che ha deciso di schierarsi con i più deboli, o l'affascinante guerrigliera Carlota, che anziché sparare alle persone vorrebbe guarirle... Finché, nei suoi peregrinaggi, il giornalista entra in possesso di una notizia che, se divulgata, potrebbe cambiare le sorti della guerra fredda e causare la morte di migliaia di persone. Il suo dovere di cronista gli imporrebbe di diffonderla, ma come può la sua coscienza sopportare un simile peso?

«Ogni libro di Kapuscinski è per me una nuova avventura, un nuovo viaggio, in ogni pagina vedo qualcosa che trascende il testo scritto, per me sono veri e propri lavori cinematografici... sono praticamente dei film. Con "Ancora un giorno" volevo che lo spettatore provasse ciò che io ho provato nel leggere i libri di Kapuscinski. Questo film è un'invito a viaggiare assieme a Kapuscinski, maestro del giornalismo, fin nel cuore più profondo della guerra». Raúl de la Fuente, regista

Diretto da Raúl de la Fuente e Damian Nenow, Ancora un giorno - di cui presentiamo in anteprima i primi 9 minuti - adatta il reportage-capolavoro di Kapuscinski in un racconto emozionante e coinvolgente, in cui spettacolari sequenze animate si alternano a interviste in live action ai veri protagonisti. E se i sopravvissuti parlano alle telecamere, i caduti non sono perduti per sempre: la memoria di chi era con loro, gli scritti di chi li ha raccontati, quell'ultima foto che li ritrae fanno sì che chi è scomparso non sia dimenticato. E permettono alle molte vittime della Storia di vivere Ancora un giorno.



Ancora un giorno sarà al cinema da mercoledì 24 aprile