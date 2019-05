Dragon Trainer 3. Il mondo nascosto, su IBS il DVD del film che chiude la trilogia

mercoledì 22 maggio 2019 - Homevideo

Hiccup ha preso il posto del padre Stoyck come leader di Berk, nonostante del leader debba ancora trovare la stoffa, mentre Sdentato è il nuovo Alfa, il drago da cui tutti gli altri draghi si lasciano guidare. Uomini e draghi convivono, dunque, felicemente e scomodamente, ma l'utopia ha i giorni contati: Grimmel il Grifagno, assetato killer di Furie Buie, è sulle tracce di Sdentato e ha stretto un patto con i nemici di Hiccup promettendo loro di riportare in gabbia ogni drago in libertà. Non resta che partire, lasciare la propria terra, alla ricerca di quel mondo nascosto di cui vaneggiava Stoyck, per scoprire se si tratti davvero del paradiso dei draghi o soltanto di una leggenda da marinai.

Con il terzo capitolo si chiude una trilogia che ha accompagnato la storia dei film d'animazione in una riflessione matura e commovente. MYmovies.it

Un film solido e toccante che non deluderà chi ha amato i due che lo hanno preceduto. Un prodotto adatto anche ai più grandi che noteranno un'importante riflessione su chi professa l'esistenza di una "specie superiore". Dragon Trainer 3. Il mondo nascosto (guarda la video recensione) è ora disponibile in DVD su IBS. Regia: Dean DeBlois Anno: 2019 Paese: USA Formati: DVD o BLU-RAY