Artemis Fowl, Branagh traspone per il cinema i primi 2 romanzi dell'omonima saga

mercoledì 8 maggio 2019 - Overview

Per ritrovare suo padre, criminale misteriosamente scomparso da alcuni anni, e per salvare le fortune di famiglia cadute in disgrazia, il giovane genio Artemis Fowl II segue le ombre paterne e usa la sua intelligenza per mettere in piedi furti ed evasioni contro, nientemeno, che l'avanzatissimo popolo delle fate, ritiratosi nelle profondità della Terra. Al suo fianco la fida guardia del corpo Butler, zio dell'abile Juliet, e altri personaggi inizialmente ostili finiranno per condividere con lui almeno temporanee alleanze, come la fata poliziotta Holly Short e il nano ladro Mulch Diggums.

«Ho lavorato ad Artemis Fowl per quasi quattro anni e sono stati i miei nipoti a farmelo scoprire mentre eravamo in vacanza. Mi hanno detto di dare un'occhiata al primo romanzo e, caso vuole, che tre settimane dopo Sean Bailey della Disney mi ha chiamato per chiedermi: «Hai mai sentito parlare di Artemis Fowl?». Gli risposto: «Ho appena letto il primo libro!». C'erano già state allora diverse versioni della sceneggiatura e Sean mi ha chiesto se volessi provarci. Tutti sapevamo che c'era qualcosa di brillante al centro dell'opera di Eoin e che trasportarla al cinema sarebbe stato difficile. Ci è voluto parecchio tempo, in particolare per trovare l'equilibrio tra humour ed emozione e tra il nostro mondo e quello della magia». Kenneth Branagh

