L'uomo che poteva cambiare il mondo

|Anno
|2026
|Genere
|Drammatico,
|Produzione
|Italia
|Regia di
|Anne Paulicevich
|Attori
|Elio Germano, Fausto Russo Alesi, Albrecht Schuch .
|Distribuzione
|PiperFilm
Ultimo aggiornamento giovedì 12 febbraio 2026
1938. Hitler è in visita ufficiale in Italia. Per impressionare il suo ospite, Mussolini chiama il più autorevole archeologo italiano a fare da guida tra i tesori del Bel Paese. L'uomo, distante dalle posizioni del regime, si ritrova costretto ad accompagnare i due dittatori: quattro giorni in cui la bellezza e la potenza dell'arte diventano terreno di tensioni, ambiguità e scelte che continuano a risuonare nel presente.