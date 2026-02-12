L'uomo che poteva cambiare il mondo

Film 2026 | Drammatico,

Anno2026
GenereDrammatico,
ProduzioneItalia
Regia diAnne Paulicevich
AttoriElio Germano, Fausto Russo Alesi, Albrecht Schuch .
DistribuzionePiperFilm
Regia di Anne Paulicevich. Un film con Elio Germano, Fausto Russo Alesi, Albrecht Schuch. Genere Drammatico, - Italia, 2026, distribuito da PiperFilm.

Ultimo aggiornamento giovedì 12 febbraio 2026

a cura della redazione
giovedì 12 febbraio 2026
a cura della redazione
giovedì 12 febbraio 2026

1938. Hitler è in visita ufficiale in Italia. Per impressionare il suo ospite, Mussolini chiama il più autorevole archeologo italiano a fare da guida tra i tesori del Bel Paese. L'uomo, distante dalle posizioni del regime, si ritrova costretto ad accompagnare i due dittatori: quattro giorni in cui la bellezza e la potenza dell'arte diventano terreno di tensioni, ambiguità e scelte che continuano a risuonare nel presente.

