Impossibile essere indifferenti. Ecco perchè Il problema dei 3 corpi è diventato un fenomeno

Lo scorso 21 marzo Netflix ha lanciato Il problema dei 3 corpi, tratto dalla celebre trilogia di Liu Cixin e già adattata in Cina in una serie di 30 episodi (dal titolo internazionale Three Body), portando sui nostri schermi una complessa narrazione di fantascienza che intreccia teorie fisiche avanzate e crisi esistenziali interstellari. Una serie affascinante di cui si sta parlando tanto anche in questi giorni a causa della notizia della condanna a morte di Xu Yao, il killer del produttore miliardario Lin Qi, magnate cinese che ebbe l’idea di portare sugli schermi la famosa saga di fantascienza cinese «Il problema dei tre corpi» di Liu Cixin. Una storia incredibile, fatta di avvelenamenti e vendette, degna di un romanzo.



La serie, guidata da un trio creativo d’eccellenza composto da David Benioff, D.B. Weiss (già artefici dell’adattamento delle "Cronache del ghiaccio e del fuoco" di G.R.R. Martin nella serie Il trono di spade) e Alexander Woo (Sleeper Cell, True Blood), esplora il contatto tra l’umanità e una civiltà aliena avanzata, i Trisolariani, attraverso una vicenda che abbraccia decenni e diversi continenti, dai tumultuosi anni della Rivoluzione Culturale cinese al presente. Il fulcro della storia è un enigma cosmico, il problema dei tre corpi, appunto, che funge da metafora per le imprevedibili dinamiche relazionali e geopolitiche.



IL PRIMO CORPO: I PERSONAGGI

Il nucleo narrativo di Il problema dei 3 corpi è un insieme di protagonisti straordinariamente complessi e ben delineati, ciascuno dei quali porta in dote una storia personale carica di significati, aspirazioni, e sfide interiori. Il cuore pulsante della narrazione non risiede solamente nei complessi concetti scientifici ma anche nelle profonde implicazioni umane e nelle relazioni interpersonali che ne emergono. La sfida per i creatori della serie è stata, infatti, quella di rendere vividi questi personaggi, elevandoli oltre la loro funzione di mere guide attraverso la densa selva di teorie scientifiche e filosofiche. L’adattamento mira quindi a catturare l’essenza di un’umanità confrontata con l’inimmaginabile, dove i legami tra i personaggi diventano il vero fulcro attorno al quale ruota la storia. Situandosi in un universo dove il problema a tre corpi – un dilemma astrofisico irrisolto che descrive il comportamento imprevedibile di tre oggetti celesti sotto l’influenza reciproca della gravità – crea caos climatico per gli abitanti di un pianeta, la serie mette in scena una visione innovativa su come la scienza possa influenzare future crisi esistenziali.

Nonostante la complessità scientifica, Il problema dei 3 corpi rende il problema accessibile, spostando la narrazione sugli esseri umani e introducendo nuovi personaggi, oltre a esplorare concetti come l’entanglement quantistico attraverso le avventure dei Trisolarani e la loro capacità di spiare la Terra. Trasformando i personaggi in strumenti narrativi, la serie riesce a toccare temi scientifici estremamente complessi, come la propulsione nucleare termica e la teorica espansione multidimensionale di un protone.