Pinocchio, il teaser trailer del film [HD]

lunedì 24 gennaio 2022 - Netflix

Ispirato alla famosa fiaba di Carlo Collodi, questo musical in stop motion segue le straordinarie avventure di un bambino di legno portato magicamente in vita da un desiderio del padre. Ambientato durante l'ascesa del fascismo nell'Italia di Mussolini, il film di Del Toro è una storia d'amore e disobbedienza, in cui Pinocchio fatica a essere all'altezza delle aspettative del padre.



«Nessuna forma d'arte ha influenzato la mia vita e il mio lavoro quanto l'animazione e nessun personaggio ha avuto un legame profondo con me quanto Pinocchio. Nella nostra storia, Pinocchio è un'anima innocente con un padre indifferente che si perde in un mondo che non può comprendere. Il nostro protagonista si imbarca in un viaggio straordinario che lo condurrà ad una profonda comprensione di suo padre e del mondo reale. Ho da sempre voluto realizzare questo film. Sono estremamente grato a Netflix e al suo eccezionale team per questa opportunità unica nel suo genere, che mi permetterà di presentare la mia personale versione di questo strano burattino al pubblico di tutto il mondo».