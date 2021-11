Hellbound, dopo Squid Game prosegue la missione coreana di conquistare l'occidente... Missione compiuta

domenica 28 novembre 2021 - Netflix

Il mondo intero è colto da un inspiegabile fenomeno: casualmente, alcune persone iniziano a ricevere da una forza superiore un annuncio di morte. Un angelo - così viene definito - appare in modalità mostruose e anticipa loro tra quanto questo destino si compirà. Scaduto il tempo a disposizione, delle creature ancor più infernali compaiono dal nulla, scaraventandosi contro la vittima destinataria dell'annuncio e colpendola con una violenza disumana. Il corpo della vittima viene ridotto in poltiglia e infine incenerito con un potere sovrannaturale, ponendo così fine alla sua esistenza. Nel frattempo, un ordine religioso nasce per cercare di comprendere questo fenomeno, o forse per condizionare le menti delle persone e di una società oramai alla deriva.



Sulla scia del successo di Squid Game, la nuova serie coreana propone nuovamente una narrazione agghiacciante e, soprattutto, estremamente violenta, con immagini che sono anche in questo caso al limite della gratuità: i corpi dei malcapitati e delle malcapitate sono scaraventati a destra e a manca come in un videogioco in cui le regole vengono costantemente infrante dal giocatore che, anziché risolvere missioni, si ostina a distruggere i personaggi con le armi che ha a disposizione. È proprio questo sentimento di impotenza nei confronti di un "diabolus ex machina", una forza che sembrerebbe provenire direttamente dagli inferi per scagliarsi contro l'umano, a rendere il plot di Hellbound interessante. E forse conscio di questa originalità, l'ideatore del soggetto e regista Yeon Sang-ho si concentra di meno sulla definizione dei personaggi.



