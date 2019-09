Hackerville, la video recensione

giovedì 12 settembre 2019 - Video recensione

Nella realtà si chiama Ramnicu Valcea, nella serie Hackerville. Siamo nella moderna Timisoara, dove niente è più cool di un hacker: è imprendibile, può tutto e soprattutto non è più relegato in uno scantinato a superare firewall invincibili. In Hackerville è un ragazzino che si fa chiamare Cipi e sembra sia il responsabile di un attacco informatico molto grave a una banca tedesca.



La serie, in prima visione su TIMVISION, è una coproduzione Hbo Europa con la Tnt tedesca per sei puntate, dove la caccia ai criminali informatici si fa internazionale. Se la serie mostra la grande perizia tecnica di certi hacker, non bisogna dimenticare che realmente negli anni Novanta la città rumena è stata il centro europeo di tutti i principali crimini informatici, tanto da meritare l’appellativo di “Silicon Valley del furto su Internet”.