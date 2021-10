a cura della redazione

a cura della redazione

Dopo Recount il regista Jay Roach torna a dirigere un film per la tv incentrato sulla politica, tratto dal best seller "Game Change: Obama and the Clintons, McCain and Palin, and the Race of a Lifetime" scritto dai giornalisti John Heilemann e Mark Halperin. Il film racconta nei dettagli l'ascesa politica di Sarah Palin, protagonista di una controversa campagna elettorale nel 2008 che le sarebbe valsa la poltrona di vice-presidente degli Usa se John McCain avesse superato Barack Obama.

Prodotto da Tom Hanks, Game Change è interpretato da un cast d'eccezione: Julianne Moore nei panni della Palin, Ed Harris in quelli di McCain e Woody Harrelson in quelli dell'esperto in comunicazione Steve Schmidt.

La serie, andata in onda su HBO, ha ottenuto il più alto ascolto nella storia del canale americano. Ma il successo di audience non ha messo a tacere le polemiche scatenate da questo ritratto, insieme umano e spietato, della Palin. Sia i repubblicani che alcuni democratici ritengono che un punto di vista sull'ex governatrice messo in scena da un gruppo di artisti che hanno finanziato il partito dei democratici, non può non essere fazioso. Una polemica che ricorda quella scoppiata nel 2011 attorno alla miniserie The Kennedys diretta da Joel Surnow (24), noto per le sue dichiarazioni conservatrici.