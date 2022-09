Amma's Way, storia di una straordinaria leader spirituale. In streaming su NEXO+

venerdì 16 settembre 2022 - TROVASTREAMING

L'ashram di Amritapuri in Kerala, India, è il quartier generale di Amma, figura carismatica locale ma nota in tutto il mondo e detta "la madre di tutti". Mata Amritanandamayi Devi, detta Amma ("madre") è nata nel 1953 proprio in quel villaggio di pescatori, situato su un'isola dove oggi sorge una struttura imponente e, in aggiunta agli spazi per la meditazione e lo yoga, ha luogo una grande quantità di attività di beneficenza, umanitarie, educative e sociali, da lei supervisionate. Dall'età di diciassette anni Amma ha dedicato la sua esistenza agli altri e riceve di continuo persone per abbracciarle, ascoltarle e dare loro conforto.



Amma è una persona straordinaria e interviene anche nei contesti di disastro ecologico, come dopo l'uragano Katrina o il disastro nucleare di Fukushima, per manifestare solidarietà ed effettuare donazioni alle popolazioni colpite. MYmovies.it

Con andamento semplice e piano, il film Amma's Way offre le testimonianze delle persone più vicine ad Amma - assistenti e collaboratori, tutti mossi da devozione e ammirazione e mostra il rito dell'abbraccio nel quale Amma accoglie tutti anche per molte ore di seguito, trascurando ogni necessità fisiologica.



Amma's Way è disponibile in streaming su NEXO+.