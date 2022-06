Filming Italy Sardegna dà il calcio d’inizio alla stagione estiva

mercoledì 8 giugno 2022 - Festival

Quest’anno il Filming Italy Sardegna anticipa le date della sua quinta edizione al mese di giugno, dal 9 al 12 al Forte Village di Cagliari sotto la Direzione Artistica di Tiziana Rocca, di fatto facendo da calcio d’inizio per la stagione cinematografica estiva. E ancora una volta MYmovies sarà media partner della manifestazione, dando la possibilità di assistere alle masterclass previste per questa edizione, fra cui quella della regista teatrale e cinematografica Julie Taymor, autrice di Titus e Across the Universe; dei registi e attori Regina King e James Franco; degli attori Josh Hartnett, anche presidente della giuria dei cortomeraggi (e MYmovies darà visibilità anche ai due corti vincitori), Winston Duke, il nuovo Black Panther dopo lo scomparso Chadwick Boseman, e Cuba Gooding Jr.



Madrina di questa edizione sarà Donatella Finocchiaro, che presenterà anche il film da lei interpretato Sorelle per sempre, e fra gli ospiti più attesi la star turca Can Yaman, che presenterà il suo libro "Sembra strano anche a me".



Ma incontreranno il pubblico in presenza e online attraverso MYmovies molti altri attori internazionali come Anne Parillaud, Edgar Ramirez e Naomie Harris.



Molti anche gli ospiti italiani, fra cui Raoul Bova, Giuseppe Zeno, Teresa Saponangelo, Massimo Ghini e Jasmine Trinca. Non mancheranno due leggende, ognuna nel suo campo, come Adriano Panatta e Kabir Bedi. Il film di apertura sarà Jurassic World – Il dominio e quello di chiusura The Walk, presentato al Filming Italy Sardegna in anteprima mondiale e accompagnato dal suo interprete Jeremy Piven.



Ci sarà spazio anche per il consueto panel dedicato all’industry cinematografica, intitolato quest’anno “Opere audiovisive senza frontiere, da uno schermo all’altro, da un Paese all’altro. Investire di più sulle qualità dei prodotti nazionali per affermare la nostra industria a livello internazionale” e organizzato in collaborazione con l’Associazione Produttori Audiovisivi. Fra i partecipanti il presidente APA Giancarlo Leone, il Direttore Generale Cinema Nicola Borrelli, la Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia Marta Donzelli, il Direttore Generale di Rai Cinema Paolo del Brocco, la Presidente di Luce Cinecittà Chiara Sbarigia e la Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia del Ciniema Italiano Piera Detassis.