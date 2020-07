Visioni dal mondo si rinnova, dal 17 al 21 settembre in un'inedita versione online

mercoledì 15 luglio 2020 - News

Il Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, l’atteso appuntamento con il cinema del reale in calendario da giovedì 17 a lunedì 21 settembre, conferma la sesta edizione e presenta Visioni dal Mondo online, una formula inedita che, nel pieno rispetto del Dpcm, sarà fruibile in streaming con la massima qualità e in massima sicurezza.



Per la prima volta il Festival Visioni dal Mondo sperimenta una formula altamente innovativa, attraverso un portale digitale live, per raccontare il cinema del reale in modo inaspettato, creando un luogo virtuale dove incontrarsi, dialogare e confrontarsi sui temi più significativi della scena mondiale contemporanea.



In collegamento da Milano, da uno "studio televisivo", Visioni dal Mondo presenterà i suoi contenuti online: le anteprime di documentari italiani e internazionali, le grandi produzioni della sezione Fuori Concorso, le roundtable, i talk, gli eventi live, i collegamenti in diretta e Visioni Incontra, la sezione Industry del Festival, con il Concorso che premierà il miglior progetto documentario; tutto questo con l'obbiettivo di esserci, insieme ai grandi protagonisti del settore e a ospiti d’eccezione, nel rispetto delle disposizioni governative.



Novità di quest'anno è la direzione artistica affidata a Maurizio Nichetti. Cinzia Masòtina, head of Industry, gestirà invece Visioni Incontra, la sezione business rivolta ai professionisti del settore che si terrà da giovedì 17 a sabato 19 settembre.



“Visioni dal Mondo online nasce come risposta al distanziamento sociale e alla difficoltà di viaggiare imposta dalla situazione sanitaria mondiale ma vuole anche essere una soluzione dinamica per supportare il settore, uno strumento funzionale e creativo progettato per proteggere il lavoro dei registi garantendo loro sicurezza e rispetto ma anche un’ulteriore occasione per divulgare la cultura verso il cinema documentario". Francesco Bizzarri, ideatore, fondatore e presidente di Visioni dal Mondo

Dalla sostenibilità, all’ambiente, all’innesto tra l’arte e innovazioni tecnologiche, all’inclusion and diversity, alla globalizzazione, all’immigrazione, all’istruzione. Questi e molti altri, all’insegna di un comune denominatore, il coraggio, saranno i principali temi indagati attraverso i 30 film documentari selezionati per il 6° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, punto di partenza per ricerche e riflessioni individuali.



Tre le sezioni del Festival: 'Concorso italiano Storie dal mondo contemporaneo', 'Concorso internazionale Storytellers of our Time: a Mirror into the Future' e 'Panorama Italiano Fuori Concorso'. A queste si aggiungeranno gli appuntamenti di Visioni Incontra, le masterclass e numerosi panel.