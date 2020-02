Visioni dal Mondo 2020, aperti i concorsi della manifestazione

venerdì 28 febbraio 2020 - News

Sono ufficialmente aperti i bandi per la selezione dei titoli in concorso al 6° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri con la direzione artistica di Maurizio Nichetti e in programma quest'anno a Milano da giovedì 17 a domenica 20 settembre,



I bandi di concorso pubblicati sul sito e ai quali è possibile iscriversi sono:

- Storie dal mondo contemporaneo, il concorso dedicato ai giovani cineasti italiani. Al concorso possono essere iscritti documentari inediti senza limiti di formato - lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi - ultimati dopo il 1° gennaio 2019. Il concorso “Storie dal mondo contemporaneo” prediligerà film documentari che narrano il mondo di oggi, storie che affrontano i temi più importanti dell’attualità internazionale e nazionale, ma anche storie personali ispirate dalla nostra vita sociale nei suoi aspetti più controversi.



- Storytellers of our Time: a Mirror into the Future, il contest internazionale dedicato a produzioni indipendenti straniere. Potranno partecipare al concorso documentari internazionali di durata minima di 50 minuti completati dopo il 1° gennaio 2019. Il concorso “Storytellers of our Time: a Mirror into the Future” darà spazio a film documentari che raccontano la storia di oggi e influenzano il futuro, il mondo globalizzato come fonte di grandi contrasti, ma anche di personaggi eccezionali, di modelli alternativi, di gesti collettivi affascinanti, di ribellioni non violente, di storie di speranza.



- Visioni Incontra, il concorso della sezione Industry coordinata da Cinzia Masòtina, sceneggiatrice e story editor, dedicata ai progetti work in progress in cerca di finanziamento. Potranno partecipare al concorso produzioni indipendenti e già finanziate per il 30% del budget preventivato. Il concorso Visioni Incontra selezionerà progetti di film documentari italiani con particolare riferimento alla realtà contemporanea. I progetti selezionati saranno presentati in una sessione di pitching a un pubblico di professionisti dell’audiovisivo. Seguiranno appuntamenti individuali fra le parti – incontri one to one – per finanziamenti, co-produzioni e accordi di distribuzioni. La sezione Industry del Festival dedicata ai professionisti del settore ed esclusivamente a inviti, si terrà nei primi due giorni della manifestazione, giovedì 17 e venerdì 18 settembre, presso il Teatro Litta. La sezione Visioni Incontra prevede inoltre panel di approfondimento sul panorama audiovisivo.



Il termine ultimo per l’iscrizione ai concorsi è il 7 giugno 2020, i form di iscrizione e i bandi integrali sono disponibili sul sito ufficiale del Festival.



La selezione delle opere sarà curata dalla Direzione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo e dal comitato di selezione.



Le opere selezionate per il Concorso italiano e per il Concorso internazionale saranno proiettate in anteprima nel corso del 6° Festival Visioni dal Mondo, dal 17 al 20 settembre nelle due sedi prescelte per l’edizione 2020: il Teatro Litta, una delle più significative opere dell’architettura lombarda, e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, il più importante museo della scienza e della tecnologia in Italia e uno dei più importanti in Europa e nel mondo.