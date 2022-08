L'aereo più pazzo del mondo



Ted odia gli aerei in seguito ai traumi subiti in Vietnam, ma quando vede la sua ragazza che lo lascia e sale come hostess su un aereo, la segue. I guai cominciano presto: a causa del pesce guasto servito a bordo, che provoca malessere non solo a molti passeggeri ma anche ai piloti. Ted, che sta bene, finisce a pilotare l'aereo e miracolosamente riesce ad atterrare riacquistando fiducia in se stesso e anche la sua fidanzata. 