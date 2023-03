Sabato 18 alle ore 20.25 in telecronaca diretta da Wembley: Inghilterra Italia valevole per la qualificazione della coppa del mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile; calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di Peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero!!! Stiamo per collegarci con Wembley per trasmettere in eurovisione la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Italia Inghilterra valevole per la coppa del mondo. Ugo... guardala non sembra un angelo? Mhh, si si si, si va bene, va bene adesso lasciatemi in pace eh? Non voglio sentir volare una mosca, Pina il pepe, il pepe, ehi Pina mi raccomando eh? Stacca il tele... Tra pochi istanti ci collegheremo con Wembley per trasmettere in eurovisione la telecronaca diretta dell' incontro di calcio Italia Inghilterra valevole per la coppa del mondo. Pronto? Ahhh è lei ragionier Filini. Ahhh ahhh Filini, io sono già in trincea, Italia Italia!!! Ha sentito? Come? Va bene va bene ragioniere, obbediamo... Ugo... Eh? Credo che non potrai vedere la tua partita questa sera. Come? Dobbiamo uscire. Chi? Il dottor Riccardelli. Noo. Mi ha detto il ragionier Filini che dobbiamo andare immediatamente a vedere un film cecoslovacco. Nooooooooooooo!!! Ma con sottotitoli in tedesco. Ugo, Ughino, non fare così.