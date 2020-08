Tenet ogni oltre aspettativa: ottimi incassi in tutto il mondo

lunedì 31 agosto 2020 - News

Vola Tenet nel primo weekend di circolazione nei cinema di tutto il mondo. Uscito in 70 mercati, il film di Nolan chiude con 53 milioni di dollari, una cifra nettamente superiore sia alle stime degli analisti che a quelle della stessa Warner.



Il miglior mercato per il film è stato quello britannico, con un incasso di oltre 7 milioni di dollari con il 74% di share di mercato in oltre 3mila sale, seguito da quello francese con 7 milioni e il 68% di share su circa mille sale. In Corea del Sud il film ha incassato fino ad oggi 5 milioni con uno share dell’80%, mentre in Germania Tenet ha incassato 4,2 milioni di dollari in quasi 2mila schermi con uno share del 60%.

Tenet ha prevedibilmente debuttato al primo posto in tutti i mercati in cui è stato presentato e rappresenta il miglior debutto di sempre per un film di Nolan in nove mercati, inclusi Olanda, Ucraina e Ungheria.



Ancora migliori i dati se ci si concentra sulla versione IMAX, che più o meno ovunque ha fatto segnare incassi assolutamente in linea col periodo pre-Covid. Detto ciò, la strada verso il pareggio è ancora lunga e passa dalla Cina e, ovviamente, dagli USA.