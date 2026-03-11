Parte del gruppo e
E se ora, lontano - Un'altra voce esiste, l'ispirazione iniziale è curiosa ma il film non raggiunge gli obiettivi

Un gruppo di ragazzi che riflette sull'esistenza, sulla politica, sul senso e sul valore della condivisione. Al cinema.
di Giancarlo Zappoli

mercoledì 11 marzo 2026 - Recensioni

Undici giovani (ragazze e ragazzi) si riuniscono in quella che un tempo era una pieve ed ora è un casale che è stato loro affittato dal proprietario in cambio di qualche piccolo lavoro di manutenzione. Nel corso dello scorrere dei giorni affrontano argomenti importanti che riguardano sia il loro presente che il futuro e intanto decidono di fondare una nuova radio per dare una voce il più ampia possibile a coloro che spesso una voce non ce l'hanno.

La documentazione di un'esperienza interessante che può costituire un modello anche se cinematograficamente non raggiunge tutti gli obiettivi.

Si ha spesso l'impressione che coloro che dialogano siano fin troppo consapevoli del fatto di essere ripresi e che quindi le loro riflessioni che, va sottolineato, sono spesso profonde e degne di nota, finiscono con il risultare un po' troppo impostate quasi che si fosse dato loro un tema da svolgere e che stessero assolvendo al compito assegnato.

VAI ALLA RECENSIONE COMPLETA


